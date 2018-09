vor 43 Min.

Am Donnerstag öffnet das Helio am Hauptbahnhof

Kino, Supermarkt und Gastro: Ab Donnerstag ist das Helio-Center am Augsburger Bahnhof geöffnet. Mit neuen Konzept soll es zum Erfolg werden.

Von Andrea Wenzel

Gelbes Logo, gelbe Wände, gelbe Glasfassaden: Das neue Shopping-Center Helio am Hauptbahnhof strahlt an manchen Stellen wie die die Sonne in diesen Spätsommertagen. Ein Zufall ist das nicht, schließlich steht der griechische Sonnengott Helios Pate für das "Quartier", wie der Betreiber Activum SG das Gebäude bezeichnet. Das Farbkonzept soll dem Komplex jene Frische verleihen die es braucht, um den Besucher zum Verweilen zu animieren, erklärt Sebastian Kühn, Projektleiter des Helio bei der Vorabbesichtigung am Mittwoch den Journalisten.

Am Donnerstag um 11 Uhr öffnet das Helio dann als Nachfolger des Fuggerstadt-Center regulär für Besucher und bietet einige Aktionen. Zwar haben noch nicht alle Mieter die Türen geöffnet, doch bis zum Spätherbst sollen die Händler mit dem Ausbau der Läden fertig sein.

Kein idealer Start wie Kühn zugibt, aber es sei an der Zeit gewesen, das Helio nun zu eröffnen. Drei Jahre lang unterzog sich der Gebäudekomplex einer Frischekur die nötig war, damit das Helio am Ende besser funktioniert wie sein Vorgänger, das Fuggerstadt-Center. 1999 war es als Mischung aus Büroflächen und Einkaufspassage in Betrieb gegangen, kam aber nie richtig in Schwung. 2012 folgte die Pleite. 2014 kaufte Activum SG das Objekt, schloss es 2015 und stellte es auf neue Beine.

Helio-Center in Augsburg: Mehr Freizeit, weniger Handel

Das Gebäude wurde laut Kühn komplett entkernt und neu gestaltet. Decken wurden durchbrochen um der Ladenpassage optisch mehr Größe zu verleihen und auch die Haustechnik ist komplett ersetzt und auf den neuesten Stand gebracht worden. Dazu wurden neue Zu- und Eingänge geschaffen. Die beiden wichtigsten: Direkt vom Bahnhof hat man fortan Zutritt in die Ladenstraße und auch von der Tiefgarage führt jetzt eine Rolltreppe direkt ins Innere des Centers. Der Haupteingang liegt weiterhin auf der Seite zum Bahnhofsvorplatz hin, ist aber deutlich verbreitert worden. Dazu gesellt sich ein neues Konzept, das den Erfolg des Quartiers garantieren soll.

"Wir haben aus der Vergangenheit gelernt und uns genau angesehen, welche Mieter am besten zur Lage am Bahnhof und zu den hier zu erwarteten Kunden passen. Das Ergebnis ist, dass wir weniger Einzelhandel auf der Fläche haben. Nur noch 20 Prozent der 385.000 Quadratmeter entfallen auf dieses Segment. Zu den Ankermietern gehören dabei Rewe und dm", nennt Kühn die wesentliche Änderung weg vom Shopping- hin zum Einkaufs- und Erlebniszentrum. Deshalb weiterhin stark vertreten sind der Bereich Freizeit und Entertainment zu dem das Cinestar-Kino im Obergeschoss sowie ein Bowling-Center gehören. Dazu kommen Gastrokonzepten wie Peter Pane und der Gourmet-Palast (zehn Prozent der Fläche), 40 Prozent entfallen auf Büros. Hier gehören unter anderem die Deutsche Bahn und ein bekanntes Online-Vergleichsportal zu den größten Mietern.

Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl hat das Helio am Hauptbahnhof eröffnet. Auf 38.500 Quadratmetern haben sich unter anderem ein Cinestar, Peter Pane, Rewe und dm niedergelassen. Morgen geht’s los. Posted by Augsburger Allgemeine - Augsburg on Wednesday, 19 September 2018

Zahlen, wie viele Besucher das Helio pro Jahr künftig besuchen müssen, damit es rentabel betrieben werden kann, gibt es nicht. Aber Helio-Projektleiter Kühn ist vom Erfolg der neuen Ausrichtung überzeugt. Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl misst dem Projekt große Bedeutung bei: "Eine Immobilie in dieser Größenordnung die nicht funktioniert wäre nicht gut. Davon hängt viel ab", sagt er und spielt auf den gesamten Bahnhofsumbau an.

Dass das Helio am Ende von den Augsburgern angenommen wird, hat sich Activum SG einiges kosten lassen. Ein hoher zweistelliger Millionenbetrag ist in die Renovierung gesteckt worden. Dazu mussten Verzögerungen bei der Umsetzung in Kauf genommen werden. Ursprünglich hätte das Einkaufs- und Freizeitzenter bereits vor zwei Jahren eröffnen sollen. Doch eine Lüftungsanlage musste entgegen erster Planungen komplett ausgetauscht werden. Später habe es Schwierigkeiten gegeben, stets nahtlos Handwerker auf die Baustelle zu bekommen, so Kühn.

Einige Mieter fehlen noch im Helio

Wenn im Spätherbst die letzten Mieter einziehen, könne das Helio voll durchstarten. Dann wird sich Activum SG wohl als Betreiber zurückziehen. Der Investor kauft für gewöhnlich schlecht laufende Gebäude und stellt sie neu auf. In der Regel werden sie im Anschluss weiterverkauft.

Das Helio-Center im Überblick

Öffnungszeiten: Das Helio hat von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten gibt es eigene Zugänge zum Kino, dem Bowling- und Fitness-Center.

Tiefgarage: Die Tiefgarage verfügt über 593 Stellplätze. Die Zufahrt ist über die Viktoriastraße möglich.

Radstation: Sie ist auf der Seite der Pferseer Unterführung untergebracht und bietet Platz für über 700 Räder.

Einzelhandel: Rewe, Woolworth (beide ab Herbst), dm, Alpha Apotheke, Gastro: Gourmetpalast, Bäckerei Rager (beide ab Herbst), Olivia, Mauritius (Restaurant beim Bowling-Center), Peter Pane

Freizeit/Unterhaltung: Mauritius Bowling, Tanzschule Hep Cat Club (beide ab herbst) Cinestar-Kino , John Reed Fitness (ab Frühjahr 2019), Helio-Nails

Büros: unter anderem Check24, Stadtwerke Augsburg, Bayerischer Rundfunk, bayerische Regionalbahn

Cinestar: Das Kino war bereits im Fuggerstadt-Center Mieter. 50 Mitarbeiter werden sich künftig um die Gäste kümmern. Das Kino bietet neun Säle mit 1615 Sitzplätzen (vorher 2338 Plätze). Im größten Saal finden 385 Zuschauer Platz. Neben neuester Kinotechnik bietet das Kino auch verstellbare Bequemsitze. Das Cinestar hat knapp vier Millionen Euro investiert.

