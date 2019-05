vor 47 Min.

Am Donnerstag startet das Schmeckfestival in Augsburg

Streetfood, Musik und mehr: In Augsburg findet ab Donnerstag wieder das Schmeckfestival statt. Was in diesem Jahr alles geboten ist.

Streetfood, Musik und Cocktails: Auf dem Festplatz in Göggingen (Pfarrer-Bogner-Straße) findet von Donnerstag bis Sonntag (30. Mai bis 2. Juni) wieder das "Schmeckfestival" statt. Nach Angaben der Veranstalter kommen mehr als 35 Anbieter von Streetfood nach Augsburg. Von klassischen Burgern über Tacos und frittierten Milchreis bis hin zu Insekten gibt es eine große Auswahl. Außerdem werden Bands und Künstler aus der Region auftreten und es gibt einen Wettbewerb für Talente. Der Sieger – bestimmt von den Besuchern – erhält 1000 Euro.

82 Bilder Besucher schlemmen auf dem Schmeckfestival 2017 Bild: Peter Fastl

Von Donnerstag bis Sonntag hat das Schmeckfestival in Augsburg jeweils von 12 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Der Eintritt kostet einen Euro beziehungsweise drei Euro mit einem Freigetränk. Die Veranstalter raten den Besuchern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Wer das Auto nimmt, kann nahe des Festgeländes auf einer begrenzten Zahl von Parkplätzen sein Glück versuchen oder auf Flächen am Rosenaustadion ausweichen. (AZ)

