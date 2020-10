vor 32 Min.

Am Ende einer Polizeikontrolle: Beifahrerin beleidigt Beamte

Polizisten kontrollieren ein Auto in Augsburg. Und werden plötzlich von der Beifahrerin beleidigt.

Eigentlich hatte die Polizisten in der Nacht zum Dienstag die Kontrolle eines Autos in der Innenstadt schon beendet, als die Situation plötzlich noch einmal eskalierte. Die Beamten hatten das Auto in der Stettenstraße kontrolliert. Am Ende der Kontrolle beleidigte die Beifahrerin nach Angaben der Polizei plötzlich die Streifenbeamten.

Als die Polizisten deswegen ihre Personalien aufnahmen, soll die Frau mehrfach die Beamten beleidigt haben - auch mit dem ausgestreckten Mittelfinger. Die Polizisten dokumentierten das mit einer Uniform-Kamera. Als sie danach mit den Streifenwagen weiterfahren wollten, trat die 34-Jährige auch noch gegen einen Außenspiegel. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und "versuchter Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel" eingeleitet. (jöh)

