Am Flößerpark in Lechhausen soll ein Ausflugslokal entstehen

Der Flößerpark ist malerisch am Lech gelegen. Dort soll bis Mai 2021 ein Ausflugslokal entstehen.

Plus Die Arbeiten für das Flößerpark-Ausflugslokal in Lechhausen starten. Im Mai 2021 soll es eröffnen. Bis dahin kommt es auf Wegen am Lech zu Behinderungen.

Von Silvia Kämpf

Erwartungsvoll blickt Lechhausen seit Montag auf das Ufer des Lechs: Nachdem laut Peter Fischer, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft im Stadtteil, „alle Widrigkeiten aus dem Weg geräumt“ sind, liegt nun der Bauzeitenplan für die Gastronomie im Flößerpark vor. Abgrabungen kündigen den Bau-Beginn an.

Flößerpark-Lokal in Augsburg bietet rund 70 Sitzplätze

Demnach dürfte das Lokal, dessen Terrasse an ein Lechfloß erinnern soll und das die Brauerei Kühbach baut, im Mai 2021 in Betrieb gehen können. „Wir freuen uns, dass es nun los geht“, sagt Fischer, der auf ein „Konglomerat aus Problemen“ zurückblickt. Seit Montag sind unterhalb der Ulrichsbrücke erste Anzeichen von Bautätigkeit am zweiten Bauabschnitt festzustellen. Entstehen soll ein rustikales Gebäude mit rund 40 Plätzen im Inneren und 30 weiteren im Freien, wo den Gästen künftig Schwäbisch-Bayerisches serviert wird.

Mit Abgrabungen am Lechufer nahe der Ulrichsbrücke fiel jetzt der Startschuss für das Ausflugslokal, das den Lechhauser Flößerpark abrunden wird. Bild: Silvio Wyszengrad

Diesem Bauabschnitt wurde der ursprünglich dritte, sprich der Wasserspielplatz, zunächst einmal vorgezogen, auch weil sich die Erteilung der Baugenehmigung in die Länge zog. Laut Fischer hatte das Stadtplanungsamt noch diverse Unterlagen vom bauleitenden Architekten benötigt, um die Pläne abschließend genehmigen zu können.

Wie das Grünamt mitteilt, kommt es nun aufgrund der Arbeiten in den nächsten Monaten immer wieder zu Einschränkungen auf den Wegen innerhalb der Grünanlage und entlang des Lechs. Für Fußgänger und Radfahrer werde vor Ort eine Umleitung ausgeschildert, die teilweise entlang der Radetzkystraße führt.

Flößerpark-Gastronomie: Aktionsgemeinschaft Lechhausen fordert Parkplätze

Unterschiedliche Grundstücksrechte und Zuständigkeiten machen die Abstimmung nicht leichter. Abstimmen müssen sich Stadt, Freistaat und Wasserwirtschaftsamt über das Projekt. Die Bauausführung musste bei zahlreichen Treffen von Vertretern des Umweltreferates, des Grünamtes und Stadtplanungsamtes abgestimmt werden.

Auf eine schnelle Genehmigung von Parkplätzen in der Radetzkystraße dringt auch Walter Wölfle, Vorstandsmitglied der Aktionsgemeinschaft Lechhausen. Sie sollen seiner Meinung nach nicht nur dem Wirt, sondern auch den Anwohnern zugute kommen. Wie er sagt, wurde die Bewilligung von 70.000 Euro für acht bis zwölf Stellplätze aber seit 2015 von Jahr zu Jahr verschoben.

