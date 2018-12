vor 51 Min.

Am Freitag geht‘s los: Die Eisbahn am Kö liefert Kuriositäten

Die Eisbahn steht: Am Freitag beginnt die wintersportliche Veranstaltung am Königsplatz. Die Bahn hat einen Rundbogen, der am Zelt vorbeiführt.

Eislaufvergnügen mitten in Augsburg: Die Schieflage des Königsplatzes wird dabei zur Herausforderung. Warum kein Bier im Zelt ausgeschenkt werden darf.

Von Michael Hörmann

Es ist eine Aktion, die die Augsburger Innenstadt in den nächsten Wochen beleben soll. Am Freitag startet die Eisbahn mit echtem Natureis am Königsplatz. Offiziell wird die Veranstaltung um 16 Uhr eröffnet. Abends geht’s mit bunten Lichteffekten und heißen Musiklängen in die Verlängerung. Bis 22 Uhr steigt eine Discoparty auf dem Eis. Die Tageskarte für Erwachsene kostet vier Euro. Es gibt ermäßigte Karten. Die Aktion dauert bis 6. Januar.

Damit der Kö überhaupt zur Eisfläche werden konnte, bedurfte es einer entsprechenden Vorarbeit. Die Schieflage des Platzes stellte den Veranstalter, die Stadtmarketing-Gesellschaft Augsburg Marketing, vor eine Herausforderung. Eine Eisfläche, die nicht ebenerdig ist, lässt sich mit Natureis nicht bewerkstelligen. Deshalb wurde die Anlage unterbaut. Das Gefälle auf der insgesamt 400 Quadratmeter großen Bahn, zu der ein Rundbogen gehört, ist somit ausgeglichen worden.

Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing, sagt: „Eis am Kö lädt aber nicht nur zum Wintersport ein, sondern bietet darüber hinaus die Möglichkeit zur Entspannung.“ Für Besucher steht ein beheiztes Zelt zur Verfügung, das den Blick auf die Eisbahn freigibt. Zudem stehen zwei Hütten auf dem Platz. Hier werden Speisen und Getränke verkauft.

Wie vor dem Start der dreiwöchigen Aktion zu vernehmen ist, wollten Elmar Lochbrunner und das Gastello-Team nicht nur Heißgetränke im Zelt ausschenken. Gedacht war daran, zudem Bier zu verkaufen. Dieser Wunsch wurde von der Stadt jedoch nicht genehmigt. Verwiesen wird darauf, dass die Regelung ebenfalls für den nicht weit vom Königsplatz entfernten Christkindlesmarkt gelte. Vor zwei Jahren gab es den Vorstoß von Seiten eines Händlers, das Angebot auf dem Christkindlesmarkt um Bier zu erweitern. Als Beispiel, wo dies möglich sei, wurde ein Weihnachtsmarkt in Hamburg genannt. Augsburgs Marktamtsleiter Werner Kaufmann sagte damals: „Glühwein und Punsch gehören in die Vorweihnachtszeit, kaltes Bier nicht.“ Dies gilt somit auch für die Eisbahn am Kö.

Der Veranstalter hofft nun, dass die Eisbahn gut angenommen wird. „Wir haben eigens die Ferienzeit ins Programm eingebunden“, sagt Heinz Stinglwagner von Augsburg Marketing. Deshalb werde die Eisbahn bis 6. Januar stehen. Wer sich auf dem Eis nicht sicher fühlt, dem kann geholfen werden. Es gibt eigens Schnupperkurse mit Trainern vom TSV Schwaben Augsburg.

