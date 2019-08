vor 22 Min.

Am Hauptbahnhof wird wieder gebohrt

Die Bauarbeiter haben jetzt den Bahnsteig gewechselt und sind dort mit einer riesigen Bohrmaschine zugange.

Am Hauptbahnhof sind die Bauarbeiten am Bahnhofstunnel in eine neue Phase gestartet. Nachdem der Tunnelbau unter dem Bahnsteig E (Gleise 8 und 9) abgeschlossen wurde, haben die Bauarbeiter Bahnsteig C (Gleise 4 und 5) in Beschlag genommen. Mit einer riesigen Bohrmaschine werden Löcher in die Erde unter dem Bahnsteig getrieben und mit Beton und Stahl verfüllt. Diese Bohrpfähle dienen als Wände, wenn die Tunnelbaugrube ausgehoben wird. Als Ersatz für die jeweils gesperrten Bahnsteige wurde ein zusätzlicher Bahnsteig in Betrieb genommen, der künftig dem Nahverkehr zugutekommen soll. Bahnsteig für Bahnsteig bewegen sich die Bauarbeiter auf das Bahnhofsgebäude zu, unter dem seit Kurzem ebenfalls gegraben wird. 2023 soll der Bahnhofstunnel samt unterirdischer Haltestelle für Fußgänger und Straßenbahn freigegeben werden. (skro)

