Am Moritzplatz startet die "Rote Rakete" mit Würstchen

Nachdem die Schwarze Kiste am Moritzplatz geschlossen hatte, stand der Laden Monate leer. Nun eröffnet Sebastian Hrabak dort wieder - mit einem neuen Konzept.

Von Ina Marks

Während im kleinen Laden im Perlachturm nun doch keine Würste gebraten werden dürfen, eröffnet quasi ums Eck demnächst ein Bosna-, Currywurst- und Frittenladen. Unter den Arkaden am Moritzplatz macht Gastronom Sebastian Hrabak dort aus seiner ehemals Schwarzen Kiste die „Rote Rakete“.

Ende März erst hatte Hrabak an der Tram- und Bushaltestelle am Moritzplatz seinen Kaffeeausschank geschlossen. Fünf Jahre hatte er sie da bereits betrieben. Doch er wollte sich verstärkt auf seinen Kiosk am Hochablass und den Umbau des Mohrenkönigs im Antonsviertel konzentrieren. Deshalb steht der kleine Laden in der Stadtmitte seit dem Frühjahr leer. Wie Hrabak erzählt, gab es einige Interessenten für das Geschäft, das den Stadtwerken gehört. Letztendlich scheiterte eine Übergabe aber an der Ablösesumme. „Wir hatten viel investiert und wollten entsprechendes Geld“, sagt der 37-Jährige.

Augsburg bekommt in der Innenstadt einen Würstchenstand

Also beschlossen er und sein Team, etwas Neues zu machen. Statt Schwarz dominiert künftig die Farbe Rot. Hrabak erklärt, was hinter der „Roten Rakete“ steckt und wie er auf den Namen kam: „Bei uns wird es Currywurst, Bosna und Poutins geben. Poutins sind die kanadischen Fritten.“ Eine klassische Würstchenbude also, aber mit hochwertiger Qualität, betont Hrabak.

Die Wurst beziehe man von einer Metzgerei in Gablingen, eine Biobäckerei backe die Bosna-Brote. Zu den Würsten gebe es eigens angefertigte Soßen. Die Poutins werden entweder mit Pulled Pork und Barbecue-Soße oder vegetarisch mit Guacamole, Knoblauchsoße und Zwiebeln gereicht. „Man soll wissen, dass die Qualität der Kiste dahinter steckt.“

Zuletzt hatte Sebastian Hrabak den Mohrenkönig im Antonsviertel saniert und wiedereröffnet.

Rote Rakete am Moritzplatz: Reines Essenskonzept

An dem Namen „Rote Rakete“ sei eigentlich ein Stammgast schuld. „Es war vor zig Jahren. Er aß bei uns in der Schwarzen Kiste an der Haunstetter Straße so gerne unsere Currywurst.“ Rote Rakete habe er die Wurst genannt. „Das habe ich nie vergessen“, meint Hrabak. Am 20. September will der Augsburger den alten, neuen Kiosk am Moritzplatz starten. Aber ganz ohne Kaffee im Angebot. „Wir betreiben ein reines Essenskonzept und wollen dieses auch aktiv bei Caterings anbieten.“

Die Öffnungszeiten werden Montag bis Samstag von 11 bis 18 Uhr sein. Wie Hrabak sagt, bekommen die Augsburger wieder eine Würschtlebude. Die blieb dem Schaustellerpaar Heinko und Gabi Steinker verwehrt. Sie wollten ab Anfang August in einem Imbiss im Perlachturm Bratwürste verkaufen. Doch die behördlichen Auflagen machten ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Abluft dürfe nicht nach Bratfett riechen, lautete die Vorgabe. Nun verfolgen die Steinkers ein neues Konzept: Ab Herbst wollen sie am Rathausplatz Crêpes anbieten.

