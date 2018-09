vor 33 Min.

Am Samstag gehören die Straßen den Radlern

Im vergangenen Jahr kamen 6000 Radler: Am Samstag ist wieder Radlnacht. Was Fahrradfahrer und Autofahrer vorab wissen müssen.

Von Elena Kemper

Am Samstag ist es wieder so weit: Um 21 Uhr startet die dritte Augsburger Radlnacht am Herkulesbrunnen. Im vergangenen Jahr waren bei der Veranstaltung rund 6000 Radler auf abgesperrten Straßen in der Stadt unterwegs gewesen.

Strecke: Start und Ziel ist am Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße. Von dort führt die 15 Kilometer lange Streckezuerst zum Schleifenstraßen-Tunnel. Von dort aus geht es über die Berliner Allee zu einem kurzen Abstecher nach Lechhausen. Nach einem Schlenker in Richtung Oberhausen wird wieder gewendet und über die Berliner Allee zum Herkulesbrunnen zurückgefahren. Nach Angaben der Stadt wurde die Strecke so gewählt, dass sich die Radfahrer unterwegs mehrfach begegnen. Besonders beliebt war das bei der Premiere 2016 im Schleifenstraßen-Tunnel. Dort können sich die Radler auch dieses Mal wieder zuwinken. Gegen 21.50 Uhr werden die ersten Radler zurück im Ziel erwartet.

Aktionen: Entlang der Strecke sorgen unter anderem mehrere Musikgruppen für Stimmung.

Sperrungen: Auch dieses Mal kommt es zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Ab 15 Uhr wird die Maximilianstraße gesperrt. Entlang der Strecke wird es Halteverbote geben, die Straßen werden für die Durchfahrt der Radler gesperrt.

Nahverkehr: Die Busse der Linien 22 und 32 werden wegen der gesperrten Maxstraße bis Betriebsende über Hochschule, Theodor-Heuss-Platz und Königsplatz umgeleitet. Die Buslinie 35 wird ab ca. 20.30 Uhr bis 23.30 Uhr zwischen den Haltestellen Bärenwirt und Prinz-Karl-Viertel über die Haltestellen Theater, Königsplatz und Theodor-Heuss-Platz umgeleitet. Linien 33 und 36 unterbrechen bei Durchfahrt der Räder den Betrieb.

Termin: Die Radlnacht ist erstmals im September und nicht vor den Sommerferien. Der Grund für die Verschiebung waren die zahlreichen Veranstaltungen im Sommer (Fußball-WM, Sommernächte und AfD-Parteitag), bei denen Polizei, Sicherheitskräfte und Rettungsdienste teils im Großeinsatz waren.

