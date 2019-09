vor 36 Min.

Am Sonntag kann man die auf dem Rathausplatz erleben

Am Sonntag findet auf dem Rathausplatz in Augsburg der große Feuerwehrtag statt.

Auch in Augsburg ist am Sonntag den Feuerwehrtag. Es gibt ein buntes Programm. Für sechs Freiwillige Wehren beginnt dann eine neue Zeitrechnung.

Von Michael Hörmann

Wenn Sie am Sonntag in der Innenstadt unterwegs sind, wundern Sie sich nicht über einen großen Aufmarsch an Feuerwehrleuten und Fahrzeugen. Auf dem Rathausplatz findet ein Feuerwehrtag statt. Für Besucher gibt es ein großes Unterhaltungsprogramm. Eingebunden in die Veranstaltung ist die Übergabe von sechs neuen Löschfahrzeugen an Freiwillige Feuerwehren in Augsburg. Davon profitieren die Wehren Göggingen, Haunstetten, Inningen, Kriegshaber, Oberhausen und Pfersee. Die neuen, baugleichen Fahrzeuge ersetzen alte Fahrzeuge, die rund 30 Jahre alt sind. Die Gesamtkosten liegen bei rund 1,9 Millionen Euro. Der Freistaat fördert die Anschaffung mit 462.000 Euro.

Der schwäbische Feuerwehrtag geht auf Initiative des Bezirksfeuerwehrverbandes Schwaben zurück, der für alle 1037 Feuerwehren im Regierungsbezirk zuständig ist. Die Veranstaltung soll Bürgern in vielen Orten Einblick in die Arbeitswelt der Wehren geben. Von 10 bis 16 Uhr läuft für Kinder und Erwachsene ein Programm mit Vorführungen und Infostationen auf dem Rathausplatz.

In Lechhausen gibt es auch bald eine Freiwillige Feuerwehr

Oberbürgermeister Kurt Gribl, früher Feuerwehrkommandant in Kriegshaber, sieht die Feuerwehren in Augsburg gut aufgestellt. In Lechhausen wird es bald eine neue Freiwillige Feuerwehr geben. Die Kommandantenwahl hat bereits stattgefunden. In Göggingen wird voraussichtlich im Herbst 2020 das neue Feuerwehrgerätehaus in Betrieb genommen.

Die Planungen für die weitere Entwicklung des Feuerwehrwesens in der Stadt werden vorangetrieben. Festgelegt sind sie im Die Feuerwehrbedarfsplan. Er sieht als wesentlichen Punkt vor, dass in Kriegshaber eine dritte Wache der Berufsfeuerwehr entsteht. Die Wache soll auf dem Flak-Areal neben der Freiwilligen Feuerwehr errichtet werden.

