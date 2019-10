vor 36 Min.

Am Wochenende sind zum ersten mal die Light Nights

Ein Vorbild für die beleuchtungsaktion in Augsburg sind die Night Lights in Berlin.

Ein thronender Augustus, Flüsse, die sich in Silber und Kupfer verwandeln: Am Wochenende sollen die "Light Nights Augsburg" die Innenstadt mit Licht in Szene setzen.

Die Augsburger Innenstadt wird am Wochenende (26./27. Oktober) zur leuchtenden Bühne: Am Rathausplatz und am Fuggerplatz finden zum ersten Mal die "Light Nights Augsburg" statt. Jeweis von 19 bis 23 Uhr werden am Samstag und Sonntag die Gebäude an den Plätzen kunstvoll angestrahlt. Der Ausgangspunkt für die Lichtshows und Installationen ist die einzigartige Geschichte Augsburg, schreibt der Veranstalter, Augsburg Marketing.

Zum ersten Mal Light Nights Augsburg

In einer Pressemitteilung wird beschreiben, was die Besucher an den Fassaden von Rathaus, Perlachturm und Eckerle-Haus isowie am Fuggerplatz erwartet: "Ein thronender Augustus vor einer römischen Fassade, die Alpenflüsse Lech und Wertach, deren Wasser sich in flüssiges Silber und Kupfer verwandelt, ein sanfter Wind, der die Metallschicht abblättert und die Fuggerei zum Vorschein bringt, Stoffe, die hinabgleiten und Portraits enthüllen." Mittelpunkt der "Light Nights Augsburg" ist der Rathausplatz, auf dem an beiden Tagen zwischen 19 und 23 Uhr etwa zehnminütige Lichtshows mit Videos, 3D-Animationen und künstlerischen Grafikelemente mit Themen aus 2000 Jahren Augsburger Geschichte gezeigt und alle 20 Minuten wiederholt werden.

Rathaus in Augsburg wird beleuchtet

Die Fassaden von Rathaus, Perlachturm und Eckerle-Haus bleiben während der Pausen illuminiert. Dann lohne sich der Weg zum Fuggerplatz, wo die Lichtinstallationen „Colour Bow“ und „King of Colour and Love“ des Lichtkünstlers Jörn Hanitzsch das Denkmal von Hans Fugger und das Maximilianmuseum in Szene setzen, so Augsburg Marketing.

Veranstaltet werden die "Light Nights Augsburg von Augsburg Marketing", die hierfür mit den weltweit renommierten Machern der „Festival of Lights“-Reihe zusammenarbeiten. Die „Festival of Lights“-Tour fand bereits in New York, Toronto, Dubai, Luxemburg, Bukarest, Moskau, Peking und Jerusalem statt und das Berliner „Festival of Lights“ gehört zu den bekanntesten Lichtfestivals weltweit. Für die Veranstaltung fällt nach Angaben von Augsburg Marketing ein mittlerer fünfstelliger Betrag an, an dem sich auch der Förderverein CIA (Cita Initiative Augsburg) beteilige. (AZ)

Themen folgen