13:12 Uhr

Americana: Die ersten Westernreiter sind bereits vor Ort

Am Mittwoch beginnt die Americana in Augsburg, zu der 50000 Besucher aus aller Welt erwartet werden. Es gibt eine Auktion, bei der erfolgreiche Hengste eine wichtige Rolle spielen.

Von Michael Hörmann

Es ist ein durchaus etwas eigenwilliges Völkchen, das in den nächsten Tagen seine Zelte auf dem Augsburger Messegelände aufschlägt. Genau genommen geht es für Aussteller und Besucher in die Messehallen, die komplett belegt sind. Nicht nur 330 Aussteller und erwartete 50000 Besucher werden dann vor Ort sein, sondern auch jede Menge Tiere. 500 Pferde und 600 Rinder sind mit von der Partie, dazu kommt eine Vielzahl an Hunden. Im Turnus von zwei Jahren wird Augsburg zum Anziehungspunkt für Menschen, die gerne Cowboystiefel tragen und einen Westernhut aufsetzen. Die Americana, die am Mittwoch beginnt, ist Europas größte Messe für Western- und Freizeitsport.

Americana in Augsburg: Das Preisgeld liegt bei 160000 Euro

Die ersten Aussteller sind bereits in Augsburg eingetroffen. Sie bauen ihre Stände auf. Geritten wird ebenfalls. Sportliche Vorkämpfe finden statt. Die Niederländer Birgit Muth und Tim van Ewijk sind seit Freitag in Augsburg. Mit dabei ist die achtjährige Stute Calamity J Star. Der sportliche Stellenwert der Veranstaltung lässt sich daran festmachen, dass in der Summe ein Preisgeld von 160000 Euro ausgeschüttet wird. Damit gehört die Americana zu den höchstdotierten Turnieren im deutschen Turniersport. Mehr als 400 Teilnehmer sind angemeldet, darunter zahlreiche Weltklassereiter. Die Abendveranstaltungen am Freitag und Samstag sind ausverkauft. Wer die aus den Ostwindfilmen (Reitfilme) bekannte Kenzie Dysli einmal live sehen möchte, kann das am Mittwoch tun: Ab 19.30 stellt sie in der Arena in Halle 5 ihr Programm „Choose To Be Free“ vor.

Sportlich erfolgreiche Pferde bringen dem Reiter Geld ein. Mit Hengsten lässt sich aber auch auf andere Weise Geld verdienen. Zum Programm der Americana gehört eine Versteigerung von acht American Quarter Horse Hengste. Das Pferd ist allerdings nicht im Gesamten zu haben. In der Auktion geht es um einen Decksprung, der für das Jahr 2020 gekauft wird. Dabei handelt es dann jeweils um den eingefrorenen Samen des Hengstes. Das Mindestangebot liegt bei 400 Euro pro Hengst. Auf bis zu 2000 Euro könnte der Preis bei der Auktion nach oben gehen, heißt es.

Americana Die Americana dauert von Mittwoch, 4. September, bis Sonntag, 8. September. Die Messe ist täglich von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet. Am Sonntag geht es bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 21 Euro für den Eintritt. Es gibt ermäßigte Karten.

