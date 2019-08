vor 38 Min.

Americana in Augsburg: Die Westernreiter rücken wieder an

Die Americana gehört zu den größten Veranstaltungen im Messegelände in Augsburg. Was Besucher zum diesjährigen Programm wissen müssen.

Von Michael Hörmann

Mit annähernd 50.000 Besuchern zählt die Americana zu den größten Veranstaltungen auf dem Augsburger Messegelände. Im Turnus von zwei Jahren findet Europas größte Messe für Western- und Freizeitsport statt. Knapp 330 Aussteller aus 13 Ländern haben sich für die fünftägige Veranstaltung Anfang September angemeldet. Für sie wird es allerdings etwas enger als in den Vorjahren.

Die Halle 2 steht dieses Mal (noch) nicht zur Verfügung. Diese Halle wird neu errichtet. Aussteller und Besucher der Americana nehmen zumindest den Baufortschritt wahr. Die Fertigstellung lässt nun nicht mehr lange auf sich warten. Termingerecht Mitte Oktober wird das 23,5-Millionen-Euro-Bauwerk zur Interlift, der Weltaufzugsmesse, eröffnet.

Bei der Americana 2021 steht die Halle 2 dann wieder zur Verfügung. Winfried Forster, Sprecher vom Veranstalter Afag Messen und Veranstaltungen, sagt, dass man einige Aussteller, die gerne 2019 nach Augsburg gekommen wären, vertrösten musste.

Americana in Augsburg: 500 Pferde und 600 Rinder

Die Americana ist eine Veranstaltung, die nicht nur Menschen aufs Messegelände bringt. Zum Programm gehören viele sportliche Wettbewerbe. Reiter aus mehreren Nationen sind am Start. Ohne Tier geht für sie nichts. Daher werden rund 500 Pferde erwartet. Sie werden in zwei Hallen sowie zwei kleineren Zelthallen untergebracht, die zusätzlich aufgestellt werden. Diese Arbeiten starten in der kommenden Woche. Beim Westernreiten spielen zudem Rinder eine wichtige Rolle. 600 Rinder werden in Ställen eine vorübergehende Bleibe finden.

Die Americana startet am Mittwoch, 4. September. Sie dauert bis Sonntag, 8. September. Ende August kommen bereits die ersten großen Aussteller. Auch die ersten Turnierteilnehmer sind dann bereits vor Ort, weil Vorläufe ausgetragen werden. Der sportliche Stellenwert lässt sich daran festmachen, dass in der Summe ein Preisgeld von 160.000 Euro ausgeschüttet wird. Damit gehört die Americana zu den höchstdotierten Turnieren im deutschen Turniersport. Bei den Besuchern stehen die Wettkämpfe hoch im Kurs. Die Abendshows am Freitag und Samstag sind bereits ausverkauft. „So schnell waren die Tickets noch nie vergriffen“, sagt Forster.

Hotelzimmer zur Americana sind nicht leicht zu bekommen

Von der Attraktivität der Westernausstellung profitiert aber auch die Region Augsburg. Es ist ein Millionenbetrag, der unterm Strich in der Hotellerie, im Einzelhandel und in der Gastronomie hängen bleibt. In den Tagen rund um die Americana ist in der Region kaum mehr ein freies Hotelzimmer zu bekommen, weil sich auswärtige Gäste über mehrere Tage einquartieren. Viele Reiter, die nach Augsburg kommen, sind auch bei Freunden und Bekannten untergebracht. Man kennt sich.

Die Westernreiterszene ist eine verschworene Gemeinschaft, die alle zwei Jahre Station auf dem Messegelände macht. Die Americana findet seit dem Jahr 1980 in Augsburg statt. Kontinuierlich ist die Veranstaltung gewachsen.

Americana 2019: Öffnungszeiten und Preise

Americana Die Americana läuft von Mittwoch, 4. September, bis Sonntag, 8. September, in Augsburg. Die Messe ist täglich ab 9 Uhr geöffnet. Sie geht bis 19.30 Uhr. Ausnahme ist der Sonntag, an dem um 18 Uhr Schluss ist. Die Eintrittskarte kostet 22,50 Euro.

