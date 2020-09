vor 24 Min.

An der Johann-Strauß-Grundschule müssen zwei Klassen in Quarantäne

An der Johann-Strauß-Grundschule wurden Quarantänemaßnahmen für zwei Schulklassen angeordnet.

Schüler der Johann-Strauß-Grundschule in Augsburg-Haunstetten werden nun 14 Tage vom Unterricht ausgeschlossen.

An zwölf Augsburger Schulen wurden in diesem Schuljahr bereits Quarantänemaßnahmen durch das Gesundheitsamt angeordnet. Am Montag ist eine weitere Schule hinzugekommen: Aufgrund von ermittelten Corona-Fällen müssen nun die Schüler von zwei Klassen der Johann-Strauß-Grundschule zu Hause bleiben. Der Rahmenhygieneplan des Kultusministeriums sieht vor, dass Schüler bei einem Corona-Fall 14 Tage vom Unterricht ausgeschlossen werden. (ziss)

