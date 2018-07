vor 38 Min.

An diesen Haltestellen funkt es

An 27 Haltestellen gibt es jetzt kostenfreies WLAN.

Das kostenfreie WLAN an 27 Haltestellen der Stadtwerke ist gestern offiziell in Betrieb genommen worden. Heimat-Staatssekretär Hans Reichart hob den Nutzen für die Fahrgäste hervor. „Man ist damit nicht mehr auf ein teures oder eng begrenztes Datenvolumen des Handys angewiesen“, so Reichart.

Wie berichtet waren die Hotspots bereits seit mehreren Monaten im Testbetrieb. Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Casazza sagte, dadurch werde der öffentliche Nahverkehr attraktiver. „Es gibt immer mehr Leute, die lieber selbst chatten als selbst fahren und wichtigere Dinge tun, als selbst hinter dem Steuer zu sitzen.“ Das WLAN-Angebot in Bussen und Trams, das seit 2016 besteht, werde mit 200.000 Nutzern monatlich sehr gut genutzt. „Nachdem die swa vor Jahren bundesweit Vorreiter bei der Einführung von freiem WLAN in Fahrzeugen waren, sind wir froh, diesen Service mit der Initiative Bayern-WLAN für unsere Fahrgäste nun auch an zahlreichen Haltestellen anbieten zu können.“

Der Freistaat übernimmt 250.000 Euro. Bis voraussichtlich Herbst sollen weitere acht Haltestellen mit WLAN ausgerüstet werden, sodass dann insgesamt 35 Haltestellen (zuzüglich Rathausplatz, Königsplatz, Hochschule und Universität, wo es den Service schon länger gibt) ausgebaut sein werden. Aktuell ist das WLAN an folgenden Haltestellen verfügbar:

Augsburg West P+R

Bärenwirt

Bukowina Institut PCI

City Galerie

Dom/Stadtwerke

Fachoberschule

Friedberg West

Haunstetten Nord

Haunstetten West

Haunstetter Straße (Hochschule)

Hauptbahnhof (Bahnhofstraße)

Hochschule

Hochzoll Mitte

Klinkerberg

Lechhausen Neuer Ostfriedhof

Lechhausen Schlössle

Moritzplatz

Oberhausen Nord

Pfersee

Rotes Tor stadtauswärts

Rotes Tor stadteinwärts

Rudolf-Diesel-Gymnasium

Schwabencenter

Textilmuseum

Theater

Theodor-Heuss-Platz

Von-Parseval-Straße

(skro)