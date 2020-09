An diesen Schulen im Raum Augsburg gibt es Quarantäne wegen Corona

19:00 Uhr

Positive Tests an zwölf Schulen in Augsburg, drei im Augsburger Land und zwei in Aichach-Friedberg: Viele Schüler und Lehrer sind in Quarantäne.

Plus In und um Augsburg sind Schüler und Lehrer in Quarantäne. Der Leiter des Gesundheitsamts von Aichach-Friedberg warnt vor einer "Hexenjagd" wie in Garmisch.

Das Schuljahr in Bayern ist gerade erst in der dritten Woche, schon sind Tausende Schüler und Hunderte Lehrer wegen des Coronavirus in Quarantäne. In Augsburg und den benachbarten Landkreisen Augsburg-Land und Aichach-Friedberg gibt es ebenfalls zahlreiche positive Tests, etliche Klassen sind in Quarantäne. Welche Schulen betroffen sind, ob die Infizierten weitere Personen angesteckt haben und wie es jetzt weitergeht, haben die Gesundheitsämter auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt.

Corona an Augsburger Schulen: Jetzt auch Holbein-Gymnasium betroffen

Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg drei neue Schulen, an denen Schüler aufgrund positiver Tests in Quarantäne müssen: das Holbein-Gymnasium, das Maria-Theresia-Gymnasium und die Pankratiusschule. An letzterer Einrichtung ist eine Klasse in Quarantäne, am Maria-Theresia-Gymnasium ein Teil der Oberstufenschüler. Die neuen Fälle reihen sich in eine lange Liste an betroffenen Einrichtungen, insgesamt sind es in Augsburg mittlerweile zwölf Schulen.

Neben den genannten sind betroffen: Bertolt-Brecht-Realschule, Friedrich-Ebert-Grundschule, Rotes-Tor-Grundschule, St.-Anna-Gymnasium, Agnes-Bernauer-Schule, Bärenkeller-Mittelschule, Bischof-Ulrich-Realschule, Fach- und Berufsoberschule am Alten Postweg und die Berufsschule 1 an der Haunstetter Straße.

Positive Corona-Fälle an Augsburger Schulen: Diese Regeln gelten

Wie andere Gesundheitsämter auch, versucht das Augsburger Gesundheitsamt, mögliche Infektionen weiterer Personen per Kontaktnachverfolgung zu ermitteln. Kontaktpersonen werden in zwei Kategorien eingeteilt. In die erste Kategorie fallen alle Personen, die mit den Betroffenen in direkten Gesprächen waren oder sich mit ihnen in einer Lebensgemeinschaft befinden. Kategorie zwei umfasst beispielsweise Klassenkameraden.

Personen aus Kategorie eins sollen selbst den Kontakt zu eigenen Haushaltsmitgliedern meiden und täglich zweimal Fieber messen. Personen aus Kategorie zwei sind angehalten, den Kontakt zu Dritten soweit wie möglich zu reduzieren. Das bedeutet im Klartext, dass ein Schulbesuch nicht mehr erlaubt ist.

Augsburg: Schulen müssen Corona-Infektionen dem Gesundheitsamt melden

Für alle Schulen besteht beim Coronavirus laut Augsburger Gesundheitsamt eine Meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz. "Gerade in diesen Bereichen ist die Meldepflicht besonders wichtig, um frühzeitig Ausbrüche von Covid-19 zu erkennen und Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Gruppen einleiten zu können", teilt das Gesundheitsamt auf Anfrage mit. "Die namentliche Meldung muss unverzüglich erfolgen und dem zuständigen Gesundheitsamt spätestens 24 Stunden, nachdem der Meldende Kenntnis erlangt hat, vorliegen."

Nachdem sich immer stärker abzeichnet, dass Schulen zu den häufigsten Infektionsherden gehören, fordert das Augsburger Gesundheitsamt noch einmal ausdrücklich dazu auf, die geltenden bayernweiten Vorgaben zu befolgen. "Nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch außerhalb der Schule muss der Infektionsschutz ernst genommen und müssen die staatlichen Empfehlungen umgesetzt werden", so die Behörde.

Quarantäne in drei Schulen und einer Kita im Landkreis Augsburg

Im Landkreis Augsburg sind an drei Schulen positive Tests auf Corona bekannt. Vom Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß befinden sich aktuell 50 Schüler in Quarantäne. Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass ein Zwölftklässler positiv auf Corona getestet worden war. Weil der Schüler der Oberstufe wechselnde Kurse besucht, sind besonders viele seiner Mitschüler in Quarantäne. An der FOS/BOS in Neusäß und an der Königsbrunner Realschule sind nur einzelne Klassen in Quarantäne. Wie erst jetzt bekannt wurde, sind auch dort bereits in der vergangenen Woche einzelne Schüler positiv getestet worden.

Das zuständige Gesundheitsamt teilt nun mit, dass zusätzlich ein positiver Test in einer Kita in Neusäß gemeldet wurde. Neben dem Kind mit dem positiven Befund sowie seiner Familie hat das Gesundheitsamt nach eigenen Angaben für die 23 Kinder aus der gleichen Gruppe und für vier Erzieher Quarantäne angeordnet. Bei der Kontaktpersonenermittlung wurde seitens des Gesundheitsamts nach dessen Auskunft sichergestellt, dass das positiv getestete Kind keinen Kontakt zu Kindern anderer Spielgruppen in der Einrichtung hatte und sich der Kontaktpersonenkreis auf die Betreuungsgruppe des angesteckten Kindes beschränkt.

Corona: Betroffene Schüler im Augsburger Land waren nicht in Risikogebiet

Das Gesundheitsamt des Landkreises Augsburg kann einen Weg, wie sich die infizierten Schüler und das Kind aus der Kita in Neusäß angesteckt haben könnten, ausschließen. Sie alle seien nicht aus einem Risikogebiet zurückgekehrt. Ob sie weitere Personen mit Corona infiziert haben, ist laut Gesundheitsamt noch offen: "Zum Zweck der Eindämmung sind sämtliche Kontaktpersonen der Betroffenen in Quarantäne untergebracht. Die Inkubationszeit für Covid-19 kann bekanntermaßen bis zu zwei Wochen dauern."

Zur Frage, wie weitere Corona-Infektionen an Schulen vermieden werden sollen, verweist das Gesundheitsamt des Landkreises Augsburg auf die Vorgaben der Staatsregierung. "Grundsätzlich haben die Schulen verschiedene Hygienekonzepte, die an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten angepasst sind. Ausschlaggebend kann darin beispielsweise sein, ob der Unterricht im Klassenverband, klassenübergreifend oder in Kursen mit Schülerinnen und Schülern verschiedener Jahrgangsstufen stattfindet", teilt die Behörde aber mit. "Auch offene Lernlandschaften oder die Nachmittagsbetreuung müssen in die Hygienekonzepte einbezogen werden. Unabhängig von den individuellen Details bleibt es an allen Schulen weiterhin wichtig, dass die Hygienekonzepte konsequent umgesetzt werden."

Aichach-Friedberg: Bisher zwei positive Corona-Tests an Schulen

Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es je einen Fall positiver Corona-Tests an der Grundschule in Aindling und an der Grundschule an der Meringer Ambérieustraße. In Aindling wurde am Sonntagabend bekannt, dass ein Schüler der zweiten Klasse positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die Folgen sind zwei Wochen Quarantäne für sämtliche 25 Kinder der Schulklasse und die Klassenleitung. In Mering wurde ein Kind einer vierten Klasse positiv auf das Coronavirus getestet. Die ganze Klasse mit 20 Schülern ist bis auf Weiteres in Quarantäne. Auch für eine Lehrkraft der Klasse hat das Gesundheitsamt in Aichach Kontaktpersonen-Quarantäne angeordnet. Das Kind besucht zudem einen Kinderhort in Mering, dort sind zwei Kinder als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Pürner vom Gesundheitsamt Aichach-Friedberg: "Möchte keine Hexenjagd"

Der Leiter des Gesundheitsamts in Aichach-Friedberg, Dr. Friedrich Pürner, sagt: "Noch haben wir keinen vollumfänglichen Überblick, aber es gibt bisher keine weiteren positiven Tests, und ich gehe auch nicht davon aus, dass noch welche auftreten." Spekulationen, wo sich die positiv Getesteten angesteckt haben könnten, kritisiert Pürner: "Ich möchte keine Hexenjagd, wie wir sie in Garmisch-Partenkirchen gesehen haben." Dort hatte eine sogenannte Superspreaderin angeblich zahlreiche Personen infiziert, weil sie sich trotz verordneter Quarantäne im Nachtleben tummelte. "Infektionen auf bestimmtes Verhalten zurückzuführen ist generell unwissenschaftlich. Die Nachvollziehbarkeit ist meist schwierig", meint Pürner.

