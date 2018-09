vor 33 Min.

An dieser Stelle in der Schertlinstraße liegt ein Schaden von 750000 Euro

Der Teer auf der Straße vor dem Haus mit der Nummer 20 in der Schertlistraße zeigt es an: Hier an dieser Stelle wurde das Leck in der Gasleitung entdeckt.

An diesem Haus mit der Nummer 20 in der Schertlinstraße wurde die defekte Gasleitung entdeckt. Bauarbeiten am Montag starten gleich mal mit einer organisatorischen Panne.

Von Michael Hörmann

Es ist ein kleines Stück in der Schertlinstraße, das im ersten Moment nicht besonders ins Auge sticht. Es sind vielleicht fünf auf einen Meter – direkt vor dem Gebäude mit der Hausnummer 20. Es fällt jedoch auf, dass Teer frisch aufgetragen sein muss. Das Ganze sieht nach einer provisorischen Oberflächenherstellung aus. Wer sich nun näher mit der Schadensstelle und deren Folgen befasst, umreißt das Ausmaß des Schadens: Genau an diesem Punkt haben die Stadtwerke ein Leck in einer Gasleitung entdeckt. Die Sanierung der Gasleitungen in diesem Gebiet duldet keinen Aufschub. Daher wird die Schertlinstraße in den nächsten drei Monaten teils oder gar komplett gesperrt. Für Anwohner bedeutet dies massive Beeinträchtigungen. Der Verkehr in den Wohngebieten abseits der Schertlinstraße wird zunehmen. Wer sich nicht besonders gut dort auskennt, läuft schnell Gefahr, die Orientierung zu verlieren. Um es für Auswärtige auf einen Punkt zu bringen: Die direkt Fahrt von der Gögginger Straße (Polizeipräsidium) über die Schertlinstraße zur Haunstetter Straße ist jetzt nicht mehr möglich.

Für die Stadtwerke, die für die Gasversorgung zuständig sind, wird die Sanierung darüber hinaus zum teuren Unterfangen. Eine Dreiviertelmillion Euro ist für das Auswechseln der Leitungen fällig.

Eigentlich sollten die Arbeiten am Montag beginnen. So wurden die Anwohner informiert. Der 24. September war zudem stets als erster Tag für die nötigen Sperrungen genannt worden. Bis zur Mittagszeit rollte der Verkehr aber uneingeschränkt, auch durch die Bahnunterführung. Einige Bauarbeiter waren vor Ort zu sehen. Sie richteten Baustellenabsperrungen ein. Ein Mann aus dem Trupp betonte, „dass wir keineswegs zu spät dran sind“. Die Baufirma hatte sich auf Dienstag, 25. September, als Start der Straßensperrungen eingestellt. Die Stadtwerke hätten es ihr gegenüber so gewünscht. Als Beweis für diese Argumentation verwies der Mitarbeiter auf bereits aufgestellte Umleitungsschilder, die eigens angefertigt wurden. Eines steht an der Gögginger Straße. Hier ist zu lesen, Linksabbiegen in Richtung Haunstetten führ ab Dienstag nicht mehr zum Erfolg. Umleitungen betreffen nicht nur Anwohner. Das St. Anna Gymnasium liegt ebenfalls in der Schertlinstraße. Die Schule hat in einem Elternbrief auf die Umstände der Baustelle hingewiesen. Eltern werden gebeten, in der Baustellenphase die Kinder nicht zwingend mit dem Auto vor die Schule zu fahren. Eng wird es ab Dienstag auch im Prinz-Karl-Viertel. Hier werden kleine Straßen im Wohnviertel für Anwohner zu Ausweichstrecken sein. Wer im Prinz-Karl-Viertel wohnt, soll jetzt am besten über die Von-der-Tann-Straße fahren.

Erster Abschnitt Im ersten Abschnitt (bis 23. November) wird die Schertlinstraße zwischen Bahnunterführung und der Hochfeldstraße für Fahrzeuge komplett gesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden auf die Nordseite der Schertlinstraße umgeleitet. Max-Gutmann-Straße, Prinz-Karl-Weg und Firnhaberstraße sind zur Schertlinstraße hin, komplett gesperrt. Die Umleitungen sind ausgewiesen. Zudem wird die Schertlinstraße zwischen Alter Postweg und Hochfeldstraße bereits im ersten Bauabschnitt im Bereich der Einmündung zur Hochfeldstraße komplett gesperrt. Anlieger können nur noch vom Alten Postweg kommend bis zur Baustelle zufahren. Durchgangsverkehr ist nur für Radfahrer und Fußgänger möglich. Dies bedeutet, dass die Hochfeldstraße nur noch von der Eserwallstraße und von der Unterfeldstraße, die allerdings höhenbeschränkt ist, über die Firnhaberstraße erreichbar ist, wenn man die engen Anwohnerstraßen vom Alten Postweg kommend nicht in Betracht zieht.

Zweiter Abschnitt Im Zweiten Abschnitt (12. November bis 21. Dezember) werden die Arbeiten an der Gasleitung zwischen der Hochfeldstraße und dem Alten Postweg fortgeführt. Durch die Breite der Straße in diesem Bereich wird hier eine Einbahnstraße Richtung Göggingen errichtet. Fußgänger werden auch in diesem Bereich auf die Nordseite der Schertlinstraße umgeleitet. Für die Radfahrer die in Richtung Haunstetten fahren, wird eine separate Umleitung eingerichtet.

Nach Ende der Arbeiten an der Gasleitung finden die Straßenbauarbeiten statt. Die gesamte Baumaßnahme dauert vermutlich bis Ende Dezember.

