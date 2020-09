vor 21 Min.

An zwölf Augsburger Schulen sind Klassen in Corona-Quarantäne

Am Dienstag waren drei weitere Corona-Infektionsfälle in der Augsburger Bevölkerung zu verzeichnen. Die Öffnungszeiten im Testzentrum ändern sich.

Am Dienstag hat das Gesundheitsamt Augsburg drei neue Corona-Infektionen gemeldet. Bei einer Neuinfektion handelt es sich um eine Kontaktperson einer bereits infizierten Person, bei zwei weiteren infizierten Augsburgern ist die Infektionsquelle noch unbekannt.

Daneben müssen Schüler einer weiteren Augsburger Schule vorerst zu Hause bleiben: Aufgrund der ermittelten Fälle ist nun auch ein Kurs der Oberstufe des Holbein-Gymnasiums betroffen. Damit werden nun an zwölf Schulen in Augsburg Quarantäne-Maßnahmen vorgenommen. Neben dem Holbein-Gymnasium, Maria-Theresia-Gymnasium, der Pankratiusschule, Bertolt-Brecht-Realschule, Friedrich-Ebert-Grundschule, Rotes-Tor-Grundschule, dem Anna-Gymnasium, der Agnes-Bernauer-Schule, Bärenkeller-Mittelschule, Bischof-Ulrich-Realschule, Fach- und Berufsoberschule am Alten Postweg befinden sich auch Schüler der Berufsschule 1 an der Haunstetter Straße in Quarantäne.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 64 Neuinfektionen im Stadtgebiet gemeldet. Das entspricht etwa 21,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Die Stadt meldet veränderte Öffnungszeiten im lokalen Testzentrum. So sind ab Mittwoch, 23. September, Abstriche ohne vorherige Terminvereinbarung im Testzentrum an der Messe Augsburg nur noch in der Zeit von 13 bis 15 Uhr möglich. Termine können online für montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr vereinbart werden. (ziss)

