vor 57 Min.

André Ortolf ist der schnellste Weihnachtsmann der Welt

So sollte ein perfekter Weihnachtsmann aussehen: Mütze, rotes Gewand, wallender Bart. Ein Augsburger schafft es, binnen knapp 31 Sekunden so auszusehen wie diese süßen Vorbilder.

Der Augsburger kann ein Nikolaus-Kostüm in nur knapp 31 Sekunden anziehen. Dass er das überhaupt will, hat einen Hintergrund.

Der Nikolaus ist ja eher der gemütlichere Typ, ihn scheint wenig zu hetzen. André Ortolf schlüpft auch gerne mal ins Weihnachtsmann-Kostüm, aber für ihn ist Eile die oberste Devise. Es heißt, Mütze, Mantel, Handschuhe, Gürtel sowie Hose so schnell wie möglich und passgenau anzuziehen, denn die Jury ist hart: „Es muss alles genau sitzen.“ Da werden die Finger der Handschuhe schon mal zu einer Herausforderung. In nur 30,94 Sekunden hat er sich schließlich in einen Weihnachtsmann verwandelt und damit einen Weltrekord aufgestellt.

Der 24-jährige Lechhauser hat ein außergewöhnliches Hobby: Er ist Weltrekordjäger. Und darin ist er ziemlich erfolgreich. Aktuell ist er der Halter der meisten Weltrekorde aus Deutschland. Seit 2013 hat er die Marke von 75 geknackt – sehr bald will er die 100 erreichen. Fünf haben es dieses Jahr ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft.

Seine Lieblingsdisziplin ist Essen – verbunden mit Schnelligkeit: Schokoaufstrich, Senf, Kartoffelbrei, Joghurt, Ketchup, Shrimps. Sein neuer Coup: In einer Minute so viele Beeren wie möglich zu verdrücken. 90 will er jetzt schaffen. Aber es geht auch um einiges schräger, verrückter und gefährlicher: Fackel im Mund halten oder Dartpfeile mit der Hand fangen.

Kein Wunder, dass auch das Fernsehen auf ihn aufmerksamwurde. Er war Gast im ZDF-Fernsehgarten, wo er natürlich einen Weltrekord aufgestellte: Mit 34 Stück hat er die meisten Wasserballons in einer Minute zum Platzen gebracht. Außerdem hat er eine Anfrage von der Castingshow „Supertalent“, in der die Teilnehmer mit besonderen Talenten gegeneinander antreten. Er hat das Angebot abgelehnt. „Man muss sich fragen: Will ich da wirklich hin? Ins Fernsehen zu kommen ist nicht schwer, aber wie kommt man da wieder raus?“, begründet er seine reflektierte Entscheidung.

Schließlich geht es dem gelernten Außenhandelskaufmann um Spaß. Und selbst wenn ein Rekordversuch misslingt, nimmt er es olympisch: „Es ist ein Hobby und nicht mehr“, sagt er. (kbe)

Themen Folgen