Andreas Bourani kommt zum Open Air nach Bayern

Er kommt zwar nicht nach Augsburg, aber Fans von Andreas Bourani haben 2019 trotzdem die Chance, den Augsburger Musiker in der Nähe zu hören

Andreas Bourani, gebürtiger Augsburger und gefragt als Künstler, kommt zwar nicht nach Augsburg, sondern spielt am 13. Juli, 19 Uhr, im Kloster Benediktbeuern am Rande des Loisach-Kochelsee-Moores. Unbestuhlt bietet der Innenhof des Klostern bis zu 4500 Gästen Platz, der dazugehörige Biergartenbereich hat reichlich Sitzmöglichkeiten. Veranstalter ist Global Concerts, Karten gibt es ab sofort an den bekannten Vorverkaufsstellen. Bourani stammt aus dem Augsburger Stadtteil Bergheim und lebt in Berlin.(lim)

