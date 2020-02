vor 18 Min.

Angeblich gehbehinderter Bettler rennt vor der Polizei davon

In Augsburg hat ein Bettler eine Polizeistreife attackiert und einen Beamten gebissen. Ein zweiter Mann rannte weg - trotz angeblicher Gehbehinderung.

Zwei angeblich gehbehindert Bettler sind am Mittwoch gegen 17 Uhr in Augsburg mit der Polizei in Konflikt geraten. Der Einsatz begann mit einem Hinweis auf einen "massiv aufdringlichen Bettler am Rathausplatz", so die Polizei. Der junge Mann habe vorgegeben, gehbehindert zu sein, sei mit zerrissener Hose und Krückstock hinkend durch die Innenstadt gelaufen und sei den Passanten teilweise so lange gefolgt, bis sie ihm Geld gaben, heißt es im Polizeibericht.

Polizei in Augsburg erteilt Platzverweis

Eine Streiferückte an und erteilte dem 18-jährigen Rumänen einen Platzverweis; er ging daraufhin weg. Etwa eineinhalb Stunden später wurde der Bettler von einer Streife wieder in der Innenstadt, im Bereich der Maximilianstraße, gesehen. Zur gleichen Zeit befand sich ein weiterer, "augenscheinlich ebenfalls gehbehinderter Bettler mit Krücken in unmittelbarer Nähe und beobachtete das Geschehen", schreibt die Polizei. Die Beamten erteilten dem 18-Jährigen wieder einen Platzverweis. Der junge Mann habe ihn aber nicht befolgt, sondern sei in Richtung Moritzplatz gegangen. Die Polizisten hielten ihn an. Dann eskalierte die Situation.

Bettler geht mit Krücke auf Polizisten los

Der junge Mann rief nach Angaben etwas in Richtung eines in der Nähe stehenden Bettlers, "woraufhin dieser - trotz angeblicher Gehbehinderung - ohne jegliche Einschränkungen davon rannte", so ein Polizeisprecher: "Gleichzeitig ging der 18-jährige Bettler mit seiner Krücke auf die Streifenbesatzung los." Dabei wurde eine 22-jährige Beamtin leicht an der Hand verletzt. Der Mann konnte, trotz massiven Widerstands und eines Bisses in die Hand eines 28-jährigen Polizisten, fixiert werden. Der Beamte wurde leicht verletzt. Der 18-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Auch in der Arrestzelle habe sich der Bettler nicht beruhigt: Er zerriss seine Kleidung und beschädigte das dortige Inventar.

Haftbefehl gegen einen Bettler in Augsburg

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde durch den zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Haftbefehl gegen den 18-jährigen Rumänen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wegen des dringenden Verdachts tätlichen Angriffs auf und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung und Sachbeschädigung erlassen und in Vollzug gesetzt. (AZ)

