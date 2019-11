vor 20 Min.

Angebliche Wunderheilerin bringt Seniorin um viel Geld

Sie gab sich als Wunderheilierin aus, entpuppte sich aber als Betrügerin: Eine unbekannte Frau hat einer Seniorin in Augsburg um viel Geld gebracht.

Im Univiertel in Augsburg ist eine Seniorin am Montag zum Opfer einer angeblichen Wunderheilerin geworden. Zunächst wurde die nach Angaben der Polizei körperlich offenbar eingeschränkte Seniorin in der Dornierstraße von einer Frau angesprochen: In der Nähe sei eine Wunderheilerin, die ihr helfen könne.

"Wunderheilerin" in Augsburg

Die selbst ernannte Wunderheilerin behauptete dann, dass sie die Frau heilen könne. Hierzu wäre aber ein Ritual nötig, wozu sie Geld und Schmuck der Frau sowie eine Flasche Wasser und ein Ei benötigen würde. Das Geld und den Schmuck solle die Rentnerin in ein Tuch wickeln und an der Brust tragen. Die Seniorin ließ sich laut Polizeibericht überzeugen und kam der Aufforderung nach. Sie holte Geld, Schmuck usw. aus ihrer Wohnung und übergab der Wunderheilerin das Tuch mit mehreren Tausend Euro Inhalt sowie den Schmuck. Nach dem Ritual hatte die Täterin das Tuch mit einem Faden eingewickelt und gab es der Frau zurück mit der Anweisung, dieses nun 40 Tage unter das Kopfkissen zu legen und erst dann wieder zu öffnen.

Taschentücher statt Geld

Die Rentnerin folgte dieser Anweisung aber nicht und öffnete das Tuch zu Hause. In dem Tuch fand sie aber nicht das Geld, sondern nur wertlose Papiertaschentücher. Die Wunderheilerin wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, ca. 1,60m groß, normale Statur, osteuropäisches Aussehen, sprach russisch ohne Akzent. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Hose, einem weißen Pullover, einem braunen Fellbesetzten Mantel sowie einer weiß-grauen Mütze. Die mutmaßliche Komplizin, die die Frau zunächst angesprochen hatte war ca. 35 Jahre alt. Eine weitere Beschreibung zu ihr gibt es nicht.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen, Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die beiden Frauen geben können werden gebeten, sich unter Tel. 0821 - 323 3810 zu melden.

