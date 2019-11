vor 16 Min.

Angeklagte Polizisten müssen jetzt Uniform und Waffe ablegen

Wirkt es einschüchternd, wenn ein angeklagter Polizist mit Uniform und Waffe zum Prozess erscheint? Nach einem aktuellen Fall in Augsburg hat das Präsidium nun reagiert.

Von Jörg Heinzle

Der Polizist war sichtlich angespannt. Ende September wurde eine 45-jähriger Beamter zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er bei einem Einsatz in Augsburg einem Betrunkenen zu Unrecht ins Gesicht geschlagen hat. Der Beamte bestritt die Vorwürfe zunächst. Doch er musste dann mit anhören, wie mehrere Kollegen ihn belasteten. Der beschuldigte Beamte saß in Uniform und mit Dienstwaffe am Holster auf der Anklagebank. Der Amtsrichter hatte das zwar nicht beanstandet. Bei der Polizeiführung sah man den Auftritt aber offensichtlich kritisch. Zumindest hat das Polizeipräsidium jetzt reagiert.

In dem Prozess ging es um einen nächtlichen Einsatz in der Jakobervorstadt in Augsburg. Ein Betrunkener hatte dort randaliert und mit Fahrrädern um sich geworfen. Mehrere Polizeistreifen waren vor Ort. Weil der Betrunkene die Beamten bedrohte, rangen sie ihn zu Boden und fesselten ihn. Mehrere Polizisten sagten aus, der 45-jährige Beamte sei plötzlich dazu gekommen und habe dem Betrunkenen aus ihrer Sicht grundlos ins Gesicht geschlagen. Auch Beleidigungen habe er dabei geäußert. Uneinig waren sich die Zeugen nur darüber, ob er mit der Faust oder der flachen Hand zugeschlagen hat.

Urteil gegen Augsburger Polizist: Er kann seinen Job behalten

Der 45-Jährige hatte erst angegeben, er habe nur sogenannte "Schockschläge" gegen den Körper des Mannes ausgeführt. Er habe ihn damit ablenken wollen - damit man ihm die Handschellen fertig anlegen konnte. Später im Prozess gab er dann aber den Widerstand gegen eine Verurteilung auf. Er wurde zu einer Strafe von 6300 Euro verurteilt. Die Strafe ist so bemessen, dass er seinen Job behält. Dass er in Uniform und mit Dienstwaffe zum Gerichtstermin erschienen ist, war dem beschuldigten Beamten nicht verboten. Auch wenn ein Auftritt mit Uniform auf Zeugen oder Zuschauer eine - möglicherweise einschüchternde - Wirkung haben kann. Es gebe dazu keine Regelung, lautete die Auskunft eines Polizeisprechers auf Anfrage unserer Redaktion.

Inzwischen hat sich das geändert. Es gibt es jetzt nach Informationen unserer Redaktion ein interne Anweisung des Polizeipräsidiums, wonach Angeklagte und andere Betroffene von Gerichtsprozessen im Gerichtssaal keine Uniform und Waffe tragen dürfen. Nicht betroffen sind Beamte, die während der Dienstzeit als Zeugen vor Gericht erscheinen und dort über Fälle Auskunft geben müssen, in denen sie ermittelt haben oder eingesetzt waren. Für sie ist der Gerichtstermin schließlich ein Teil ihres Dienstes.

Der Prozess in Augsburg hatte in Polizeikreisen für Aufsehen gesorgt

Der 45-jährige Beamte, der als Hundeführer arbeitet, hat das Urteil wegen Körperverletzung nach Angaben seiner Anwältin Marion Zech akzeptiert. Er geht dagegen nicht weiter vor. Das hatte die Rechtsanwältin schon im Gerichtssaal signalisiert. Der Prozess hatte in Polizeikreisen für Aufsehen gesorgt, weil es nicht allzu oft vorkommt, dass Polizisten einen Kollegen beschuldigen. Zahlreiche Beamte und ehemalige Polizisten verfolgten den Prozess als Zuschauer, einzelne trugen ebenfalls eine Polizeiuniform. Ein Polizeisprecher bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion, dass es eine neue Dienstanweisung zum Tragen von Uniformen bei Prozess gebe. Da es sich aber um eine interne Angelegenheit der Polizei handle, könne er dazu aber keine Einzelheiten nennen.

