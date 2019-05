vor 30 Min.

Angesagte Eissorten: Wie Kaiserin Sisi Augsburgs Eisdielen beeinflusst

Schoko-, Erdbeer- und Vanilleeis sind immer noch die beliebtesten Sorten. Doch außergewöhnliche Geschmacksrichtungen machen viele Kunden neugierig auf Neues.

Von Damian Meier

Die Auswahl an Eissorten wird jedes Jahr größer. Klassiker wie Schoko, Erdbeere oder Vanille sind zwar nach wie vor beliebt, doch die Kunden werden auch experimentierfreudiger. Viele Augsburger Eisdielen bieten deshalb Sorten an, die viele bisher nicht kannten.

Karotten-Eis: Diese Geschmacksrichtung gibt es bei Eis Santin in der Steingasse. Wer es bestellt, erhält ein Eis aus gekochten Karotten, Frischkäse und Johannisbrotkernmehl, wie Marco Stefani, Mitarbeiter der Eisdiele, erklärt. Das Eis ist leicht orangefarben. Die Eisdiele bietet im Wechsel verschiedene außergewöhnliche Sorten an. Das Karotten-Eis gibt es also nicht immer. Besonderen Sorten dienen als eine Art Lockmittel: Die Kunden werden so auf Eis Santin aufmerksam. Viele essen dann gar nicht die besonderen Sorten, sagt Stefani, sondern entscheiden sich für eine klassische Geschmacksrichtung.

Salz-Karamell-Eis: Salz im Eis, das erwarten wohl die wenigsten. Wer es dennoch probieren will, findet es in der Eisdiele Tutti Frutti. Die Sorte sei dauerhaft erhältlich und komme bei den Kunden gut an, sagt Mitarbeiterin Katrin Bagatella. Viele wären wohl enttäuscht, wenn es das Eis mal nicht gäbe. Das Salz schmeckt man beim Salz-Karamell-Eis deutlich heraus. „Ideen für neue Sorten kommen aus der Produktion und von den Chefs“, so Katrin Bagatella. Es gibt beispielsweise ein Joghurteis mit Ingwer. Diese Idee kam vom Chef persönlich.

Veilchen-Eis: In der Eisdiele Sommacal in der Maximilianstraße gibt es gleich mehrere besondere Eissorten. Eine davon ist ein Veilchen-Eis. Die ungewöhnliche Sorte schmecke blumig, wie Sarah Rehm, Besitzerin der Eisdiele, erzählt. Die Farbe ist ein heller Fliederton. Auf die Idee habe sie die berühmte österreichische Kaiserin Sisi gebracht. Beim Veilchen-Eis habe es sich um ihre Lieblingssorte gehandelt, sagt Rehm. Bei der Herstellung wird Veilchensirup verwendet. „Ich probiere auch viel aus“, sagt Rehm. Es gibt bei ihr noch andere besondere Geschmacksrichtungen, zum Beispiel Rose in zartem Rosa, Lavendel in sanftem Lila oder schwarze Vanille.

Die Eisdiele Juice’n Cream hat einen anderen Ansatz. Das Team um Chef Sinan Yeter verzichtet bei seinem Eis auf Zucker. Stattdessen werden alle Eissorten mit Datteln gesüßt. „Die Menge ist bei allen Sorten unterschiedlich“, antwortet Yeter auf die Frage nach der Anzahl der Früchte im Eis. Ein bis zwei Datteln pro Kugel Eis könnten es aber durchaus sein. Menschen, die bewusst auf Zucker verzichten wollen, kämen gerne zu ihm. Sinan Yeter isst auch selbst keinen Zucker. Aus diesem Grund ist es ihm wichtig, dass sein Eis zuckerfrei ist.