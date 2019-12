vor 50 Min.

Angriff von oben: Mitarbeiter von Müllabfuhr attackiert

An Anwohner hat Mitarbeiter der Müllabfuhr beworfen. Symbolbild

Mitarbeiter der städtischen Müllabfuhr waren dabei an der Karmelitenmauer Mülltonnen zu leeren. Plötzlich wurden sie angegriffen. Von oben.

Der Vorfall passierte am Donnerstagvormittag. Die Mitarbeiter der städtischen Müllabfuhr gingen an der Karmelitenmauer ihrer Arbeit nach. Plötzlich warf ein 65-jähriger Anwohner aus dem ersten Stock Weinflaschen zu seinem Fenster hinaus, berichtet die Polizei. Er verfehlte die Arbeiter offenbar nur knapp. Die Männer erkannten den Angreifer am Fenster und meldeten der Vorfall der Polizei.

Da der Mann auf Klingeln nicht reagierte, wurde ein Schlüsseldienst gerufen. daraufhin öffnete der Bewohner doch noch freiwillig die Tür. In seiner Wohnung fanden die Beamten schließlich weitere Weinflaschen. Sie waren identisch mit jenen, die zersplittert auf der Straße lagen. Den 65-jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen versuchter, gefährlicher Körperverletzung. (ina)