vor 6 Min.

Anhänger von Fridays for Future rufen zur letzten Demo 2019 auf

Seit knapp einen Jahr gehen die Anhänger der inzwischen weltweiten Fridays-for-Future-Bewegung in Augsburg auf die Straße. Am Freitag findet die letzte Aktion in diesem Jahr statt.

Aktion Klimaschützer protestieren in Augsburg ab 11 Uhr am Kö. Diesmal geht es auch um den Regenwald.

Von Miriam Zissler

Seit knapp einem Jahr gehen in Augsburg Sympathisanten von Fridays for Future auf die Straße. Am 18. Januar fand hier erstmals eine Protestaktion der inzwischen weltweiten Bewegung statt. Rund 1500 Menschen beteiligten sich damals daran – seither unterstreichen regelmäßig Schüler, Studenten, Parents, Grandparents for Future und viele Unterstützer ihre Forderungen bei Aktionen in der Innenstadt.

Das Motto der FFF-Aktion lautet "House on Fire"

Am Freitag, 20. Dezember, gehen die Klimaschützer wieder auf die Straße. Es wird die letzte Aktion in diesem Jahr sein, und nach zwei Demonstrationen, die außerhalb der Schulzeit stattgefunden haben, wird diesmal wieder während des Unterrichts protestiert. Los geht es um 11 Uhr am Königsplatz. Das Motto lautet „House on Fire“ – dabei wollen die Organisatoren auf die brennende grüne Lunge der Welt aufmerksam machen, den Regenwald. Durch Brandrodungen und Abholzungen werde Kohlenstoffdioxid freigesetzt und beschleunige so den Klimawandel. So hätten die diesjährigen Brände in Brasilien im Vergleich zum Vorjahr bereits um 82 Prozent zugenommen, teilen die Veranstalter mit.

Sie fordern, dass sich deshalb Deutschland sowie andere Länder für eine schnelle Lösung einsetzen. „Dies kann sowohl durch den Boykott von Produkten, für deren Herstellung der Regenwald abgeholzt wird, als auch durch das Bemühen um Aufforstung und einen stärkeren Einsatz der örtlichen Regierungen passieren“, heißt es in ihrer Mitteilung. Am Königsplatz werde es einige Redebeiträge zum Thema Regenwald geben. Anschließend sei ein Demozug durch die Innenstadt geplant, der wieder am Königsplatz endet, kündigen die Veranstalter an.

