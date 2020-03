15:50 Uhr

Anklage: Mann soll kochendes Wasser auf Polizist gegossen haben

Ein Polizeieinsatz im Januar eskalierte: Ein 57-Jähriger aus Augsburg soll die Beamten attackiert haben. Es ist nicht der einzige Vorwurf gegen ihn. Nun droht dem Mann Haft.

Von Jan Kandzora

Er soll kochendes Wasser gezielt über einen 25-jährigen Polizisten gekippt haben: Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 57-jährigen Mann aus Augsburg erhoben. Wie berichtet, soll sich der Angriff bei einem Polizeieinsatz wegen gemeldeter häuslicher Gewalt in einer Wohnung in der Von-Hoesslin-Straße zugetragen haben. Die Anklage lautet auf tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung , Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Dem 57-Jährigen droht eine Gefängnisstrafe .

Den früheren Angaben der Polizei zufolge habe der Mann aggressiv reagiert, als die Beamten ihn der Wohnung verweisen wollten. Er habe eine Tasse gegriffen, kochendes Wasser aus dem Topf abgeschöpft und etwas davon in Richtung des 25-jährigen Beamten geschüttet, so die Polizei im Januar. Als die Polizisten weitere Angriffe durch den 57-Jährigen unterbinden wollten, schüttete der Mann den Angaben zufolge das Wasser gezielt über den 25-jährigen Polizeibeamten und traf ihn dabei im Gesicht, am Hals und am Oberkörper.

Anklage in Augsburg: Attacke mit kochendem Wasser

Nach jetziger Auskunft der Staatsanwaltschaft wird dem Mann 57-Jähriger darüber hinaus in der Anklageschrift zur Last gelegt, ein Jahr zuvor, nachdem er seine Partnerin geschlagen hatte, die herbeigerufenen Polizeibeamten ebenfalls massiv beleidigt und Widerstand geleistet zu haben, als die Polizisten ihn festnehmen wollten.

Über die Eröffnung des Verfahrens wurde noch nicht entschieden und daher auch noch kein Termin für eine Hauptverhandlung bestimmt. Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilt, gehört das Verfahren zu dem bayernweiten „Aktionsplan Gewalt gegen Einsatzkräfte – Täter verfolgen, Helfer schützen“, bei dem in enger Abstimmung zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft eine vorrangige und beschleunigte Bearbeitung geeigneter Verfahren vorgesehen ist. Dies erklärt die ungewöhnlich kurze Ermittlungszeit. Der 57-Jährige sitzt weiterhin in Untersuchungshaft.

