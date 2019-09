vor 34 Min.

Anlaufstelle bei Fragen rund um die Pflege

Das Pflegeforum bietet Angehörigen und Fachkräften Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch

Wer einen Menschen pflegt, sei es als Angehöriger oder im Pflegeberuf, steht oft vor Fragen, auf die sich nicht leicht Antworten finden lassen. Das Themenspektrum rund um die Pflege ist breit. Um Orientierung und eine Plattform zum Erfahrungsaustausch zu bieten, hat sich im Jahr 2013 das „Pflegeforum Augsburg“ gebildet. Diese Gruppe von Männern und Frauen, die teils beruflich, teils privat mit der Pflege zu tun hatten oder haben, bietet seither nahezu jeden Monat Veranstaltungen mit Fachreferenten im Zeughaus an. Das Pflegeforum Augsburg gilt offiziell als erweiterte Selbsthilfegruppe. Sieben Mitglieder bilden derzeit den Kern, darunter ehemalige Pflegekräfte, Frauen, die in der Ausbildung von Pflegekräften tätig waren, Angehörige und ein Pflegeberater. „Wir müssen mehr über die Pflege reden“, ist Christoph Wolfshöfer überzeugt. Er hat viele Jahre als Altenpfleger gearbeitet und ist auch Mitglied im Team. Viel Erfahrung bringt auch Eva-Maria Greve mit, die u. a. Lehrerin an der Pflegeschule des Diako war. Als ein großes, aktuelles Thema sieht sie die Selbstfürsorge der Pflegekräfte an – unerlässlich, um sich in ihrem Beruf nicht zu überfordern. Jeder im Team bringt einen anderen Blickwinkel zum Komplex Pflege mit ein, aus dem sich ein Thema für einen Abend ergeben kann.

Themen waren zuletzt „Worte wirken – Worte würgen“, ein Plädoyer für eine achtsame Sprache, nicht nur für die Pflege; die „wertschätzende Kommunikation“ mit an Demenz Erkrankten oder auch die Frage, wie ätherische Öle wirken und in der Pflege eingesetzt werden können. Demnächst wird es in einem Vortrag um die „Bedeutung der Selbstliebe“ gehen.

Eine Übersicht über die Veranstaltungen des Pflegeforums gibt es im Internet unter: www.pflegeforum-augsburg.de (gek)

Themen Folgen