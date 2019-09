00:32 Uhr

Anna Lang stirbt im Alter von 108 Jahren

Die zweitälteste Bürgerin Augsburgs ist tot. Sie war eine Frau, die trotz aller Widrigkeiten in ihrem Leben ihre positive Einstellung nie verloren hat. Je älter sie wurde, desto schöner fand sie das Leben

Von Ina Marks

„Herrlich ist es, fast wie Fliegen.“ Das waren Anna Langs schwärmende Worte, als sie noch im Alter von 105 Jahren eine Runde mit dem Kettenkarussell auf dem Plärrer drehte. Dieses eine Bild von ihr sagt vieles über den Menschen Anna Lang. Obwohl sie in ihrem Leben viel durchmachen musste, war die Augsburgerin eine fröhliche und herzliche Frau, die das Leben liebte. Am Freitag ist die zweitälteste Bürgerin der Stadt im Alter von 108 Jahren gestorben; die älteste Augsburgerin ist einen Monat älter.

Als Anna Lang im Jahr 1911 geboren wurde, war Bayern noch ein Königreich. Die Titanic, das damals größte Passagierschiff der Welt, ging im Hafen von Southampton auf Jungfernfahrt. Anna Lang kam in Lechhausen zur Welt, wo sie fast ihr ganzes Leben verbrachte. Gerne aber erzählte sie von der Zeit ihrer Kindheit, in der sie mit ihrer Mutter auf einem Bauernhof 20 Kilometer von Augsburg entfernt gelebt hatte. Da der Stiefvater in den Krieg eingezogen war, verdiente die Mutter dort als Magd den Lebensunterhalt. Für die kleine Anni war das eine schöne Zeit. Doch die Unbeschwertheit hielt nicht an.

Ihren Traum einer Schneiderlehre musste sie aufgeben. Der Stiefvater war nicht bereit, das Lehrgeld zu zahlen. Er vertrank es lieber, erzählte Anna Lang einst im Interview mit unserer Redaktion. Anna Lang war erst 16 Jahre alt, als ihr Stiefvater sie zum Geldverdienen in die Mechanische Baumwollspinnerei und Weberei Augsburg schickte. „Er gibt mir nimmer länger umsonst das Fressen“, habe er gesagt. Die Arbeit war hart: Sechs Tage die Woche, jeweils neun Stunden. Anna Lang musste eine Stunde zu Fuß zur Fabrik laufen – einfach. Ungern dachte sie an diese Zeit zurück, in der sie anfangs lediglich 20 Pfennig in der Stunde verdiente. „Es war eine bittere Zeit.“ Anna Lang knüpfte Kontakte zur SPD. Sie wollte, dass die Arbeitsbedingungen in den Fabriken verbessert werden.

Für sich selbst war die Augsburgerin auf der Suche nach eigenen Freiräumen so gut es ging. Sie liebte etwa das Theaterspiel. Ihre Hochzeit, berichtete Anna Lang einst, sei für sie ein trauriger Tag gewesen. Anna Lang wollte noch nicht heiraten. Ihre Mutter war allerdings anderer Meinung. Ein Kollege aus der Weberei wurde ihr Ehemann. In der Ehe blieb für Anna Lang wenig Freiraum für ihre eigentlich lebenslustige Persönlichkeit. Sie arbeitete, machte den Haushalt, kümmerte sich um die gemeinsame Tochter Karin. 1992 starb ihr Mann. „Ich hab mich nicht darüber gefreut“, sagte die Augsburgerin einst dazu. „Aber ich war ein freierer Mensch.“

Anna Lang machte nun das, was ihr bislang im Leben verwehrt geblieben war. Sie tat das, auf was sie Lust hatte: Leben und die Welt entdecken. Mit ihrer Tochter und dem Schwiegersohn unternahm sie Reisen nach Tunesien und Italien. Sie ging auf Kreuzfahrten und liebte es, die Kurstadt Bad Wörishofen zu besuchen. „Mein Leben ist umso schöner geworden, je älter ich bin“, waren ihre Worte. Sie führte ein zufriedenes Leben im Alter. Vor allem aber blieb sie neugierig. Mit etwa 104 Jahren legte sich Anna Lang ein Smartphone zu. Sie fand die Whats-App-Nachrichten so praktisch. Die Leute wüssten gar nicht, wie schön sie es heute haben und wie gut es einem gehe – als freier Mensch, meinte sie. Auf die Frage, wie man so alt werde, antwortete sie einst: „Ja mei, man darf halt einfach net sterben.“

Anna Lang hatte sich immer gewünscht, irgendwann daheim einfach einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen. Ihr Wunsch ging in Erfüllung. (mit sok)

