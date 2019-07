Anstoßgässchen, Butzenbergle und Co: Was Straßennamen verraten

Plus Paradiesgäßchen, Anstoßgäßchen und Eisenberg: Augsburg hat ungewöhnliche und rätselhafte Straßen. Wir lüften ihr Geheimnis.

Straßennamen begegnen uns im täglichen Leben buchstäblich an jeder Ecke. Die Straßenschilder sind ebenso wenig wegzudenken, wie die Namen als fester Bestandteil der Adressen. Jenseits des praktischen Aspektes der Orientierungshilfe transportieren die Straßennamen meist auch Botschaften. Auf der Service-Seite unserer Zeitung wurde in den vergangenen zehn Jahren täglich einer der momentan 1936 amtlichen Straßennamen von Augsburg erläutert, dazu historische und volkstümliche Bezeichnungen.

Die insgesamt 3012 Texte lieferte das Geodatenamt. Diese städtische Vermessungsbehörde ist für die Adressierung zuständig. Sie kümmert sich somit um die Straßenbenennung und die Hausnummerierung. „Wir wollten zeigen, wie viel interessante Heimatkunde in unseren Straßennamen steckt“, sagt Amtsleiter Wilfried Matzke. Er verfasste die Texte mit Unterstützung von Erika Bender, Johanna Mattes und Anette Mayer. Für eine wichtige Quelle sorgte der Historiker Dr. Dieter Voigt. Der Augsburger Pensionist hatte in ehrenamtlicher Arbeit alle Ratsbeschlüsse zu Straßenbenennungen ab dem Jahr 1879 in einer Datenbank erfasst.

Die tägliche Straßennamen-Rub-rik des Geodatenamtes und der Augsburger Allgemeinen bleibt laut Matzke in der deutschen Zeitungslandschaft bislang einmalig. Zum Jahresende soll daher im Verlag der Augsburger Allgemeinen ein Buch mit sämtlichen Straßennamen erscheinen. Es wird das erste Nachschlagewerk zu dem Thema seit dem „Historischen Nachweis über die Ursprungsnamen aller Straßen“ des Stadtarchivars Christoph J. Haid im Jahr 1833. Das neue Buch lüftet dann wie die Serie so manches Geheimnis der bis zu sieben Jahrhunderte alten Augsburger Straßennamen. Hier eine kompakte Auswahl aus der Altstadt:

Altes Kautzengäßchen: Die Bezeichnung stammt vom Kauz, dem Wappentier der Familie Eulentaler. Diese reichen und einflussreichen Patrizier residierten einst in der Nähe der Blauen Kappe.

Am Katzenstadel: Hier in einem Gebäude der nordwestlichen Altstadt waren mittelalterliche Belagerungsmaschinen untergebracht. Sie wurden damals „Katzen“ genannt.

Am Oberen Zwinger: 295 einstöckige Zwingerhäuser standen an der Stadtmauer zwischen dem Roten Tor und dem Alten Einlaß. Sie dienten als Soldatenunterkünfte.

An der Blauen Kappe: Die Straße erinnert an die Blau-Kappen-Bastion. Dieses Befestigungswerk entstand 1428 zwischen dem Klinkertor und dem Wertachbrucker Tor.

Anstoßgäßchen: Diesen Durchgang durch die Bischofsmauer schuf man im 16. Jahrhundert im Norden des Domviertels. Hier stießen die bischöfliche Stadt und die bürgerliche Stadt aneinander.

Bei den Sieben Kindeln: An einem Haus dieser Straße nördlich des Stadtbads ist ein römisches Steinrelief eingemauert. Es zeigt sechs spielende Kinder an einem Sarg.

Beim Dahinab: Hier beim Galluskirchlein soll 1518 der Reformator Martin Luther nach seinem Disput mit Kardinal Cajetan durch eine Pforte in der Mauer geflohen sein.

Das Dahinab erinnert an Luthers Flucht aus der Stadt – dahinab ging er wohl.

Burgergäßchen: Parallel zu diesem gab es ein zweites, privates Gässchen hinauf zur Karolinenstraße. Jedoch nur das Burgergäßchen war stets für alle Bürger offen.

Butzenbergle: In dieser steilen Gasse wohnte im 16. Jahrhundert der italienische Kaufmann Honoratio Pozo. Sein Name wurde jedoch bald als „Butzen“ eingedeutscht.

Ein Symbolort für Graffiti in Augsburg ist das Butzenbergle zwischen der Wintergasse und dem Hunoldsgraben. Bild: Silvio Wyszengrad

Eisenberg: Die Treppe neben dem heutigen Rathaus von 1620 erinnert daran, dass im Vorgängerbau das reichsstädtische Gefängnis, genannt „Eisen“, untergebracht war.

Fuchswinkel: Die Gasse in der nordöstlichen Altstadt erinnert an Kaspar Fuchs, der dort im 16. Jahrhundert als geschickter Bader wirkte, also als Arzt ohne Studium.

Grottenau: Hier befand sich bis in das 16. Jahrhundert ein Weinmarkt. Der Straßennamen stammt von den Grotten, wie die zweirädrigen Weinkarren genannt wurden.

Hasengasse: Diese Sackgasse, die heute wegen dem dortigen horizontalen Gewerbe bekannt ist, heißt nach einer im 16. Jahrhundert hier ansässigen Familie Haas.

Augsburg hat die Straße "Im Sack"

Im Sack: Die Gasse in der südlichen Jakobervorstadt führte einst bis an die Vogelmauer und endete dort als Sackgasse. Diese Tatsache gab ihr den kuriosen Namen.

Im Windhof: Unweit an der Frauentorstraße stand ein mit einem Windrad angetriebener Brunnen. Er wurde 1736 mit einem mechanischen Pumpwerk ausgestattet.

Judenberg: Der Straßenname blieb während der NS-Zeit. Die Begründung war, dass er sich auf eine Ansiedlungsbeschränkung für Juden aus dem Jahr 1355 beziehe.

Kappeneck: Der Name nahe vom Jakobertor, ursprünglich „Kappenzipfel“, stammt von der Kopfbedeckung, welche 1352 die Rebellen gegen die Stadtregierung trugen.

Das Kuttlergäßchen ist in der Altstadt. Bild: Bernd Hohlen

Kettengäßchen: Diese Gasse südlich der Fuggerei durften die Anwohner im Jahr 1576 pflastern und zur Schonung vor schwerem Fuhrwerk mit Ketten absperren.

Kuttlergäßchen: In dieser Gasse in der Altstadt lebten die Kuttler. Sie verdienten ihren Lebensunterhalt mit der Reinigung und Verarbeitung von tierischen Gedärmen zu essbaren Kutteln.

Lochgäßchen: Hier in der südlichen Jakobervorstadt befand sich ein großes Loch. Gemeint war eine Schwindgrube, also Kloake, wo die häuslichen Abwässer versickerten.

Mettlochgäßchen: Hier unweit vom Rathausplatz verlief der Mettlochkanal, einer der ältesten unterirdischen Abwasserkanäle von Europa aus dem 13. Jahrhundert.

Wo die "Pfaffen" in Augsburg wohnten

Paradiesgäßchen: Der Apotheker Christoph Lohsack schuf im 18. Jahrhundert hier in der südlichen Jakobervorstadt einen paradiesischen Park, den „Kunst- und Lustgarten“.

Pfaffengäßchen: Hier innerhalb der mit Mauern umschlossenen Bischofsstadt wohnte der Domklerus. „Pfaffe“ war vor Martin Luther eine würdevolle Bezeichnung für Geistliche.

Saurengreinswinkel: Hier beim Roten Tor soll im 14. Jahrhundert ein Bürger namens Hans Saurengrein gelebt haben. Aber mehr ist über ihn nicht mehr bekannt.

Wämstlergäßchen: Diese Gasse in der südlichen Jakobervorstadt wurde im Jahr 1521 den Wämstlern zugewiesen. Sie verarbeiteten die Eingeweide des geschlachteten Viehs.

Werbhausgasse: In dieser Seitenstraße der Bäckergasse befand sich im 18. Jahrhundert ein ständiges „Werbehaus“ als Rekrutierungsbüro der kaiserlichen Armee.

