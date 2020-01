13:45 Uhr

Anwalt legt nach tödlicher Attacke am Kö Verfassungsbeschwerde ein

Der tödliche Schlag am Königsplatz in Augsburg löste weit über die Stadt hinaus Betroffenheit aus.

Exklusiv Nach dem tödlichen Schlag am Königsplatz in Augsburg zieht der Fall weitere Kreise. Nun soll sich das Bundesverfassungsgericht mit dem Fall beschäftigen.

Von Jan Kandzora

Nach dem tödlichen Schlag am Königsplatz im Dezember vergangenen Jahres zieht der Fall juristisch immer weitere Kreise. Der Augsburger Rechtsanwalt Felix Dimpfl, der einen der sieben verdächtigen Jugendlichen und jungen Männer vertritt, hat nun beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde eingereicht. Dimpfl, der einen 17-jährigen Augsburger verteidigt, sagt, er hoffe, dass der Haftbefehl gegen seinen Mandanten aufgehoben wird oder dass das Gericht im Rahmen einer einstweiligen Anordnung den Haftbefehl zumindest erst einmal außer Vollzug setzt.

Wie berichtet, hatte das Oberlandesgericht München Ende Dezember entschieden, dass die zuvor aufgehobenen Haftbefehle gegen sechs Tatverdächtige wieder zu vollstrecken sind. Die Augsburger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sie unter anderem wegen des Vorwurfs der Beihilfe zum Totschlag. Die sechs Beschuldigten waren kurz vor Weihnachten freigekommen, nachdem die Richter der Jugendkammer des Augsburger Landgerichtes keinen dringenden Tatverdacht der Beihilfe zum Totschlag erkennen konnten.

Tödliche Attacke am Königsplatz in Augsburg: Alle Beschuldigten in U-Haft

Die Tat selbst hatte deutschlandweit Betroffenheit ausgelöst. Ein 17-Jähriger soll am Abend des 6. Dezember einen 49-jährigen Passanten mit einem Faustschlag getötet haben. Der mutmaßliche Haupttäter wurde in Augsburg geboren, lebte zuletzt in Oberhausen und besitzt neben der deutschen auch die türkische und die libanesische Staatsangehörigkeit. Er sitzt, anders als die weiteren Verdächtigen, seit seiner Inhaftierung wenige Tage später ununterbrochen im Gefängnis.

Die Stimmung zwischen den Anwälten der sieben jungen Beschuldigten und der Augsburger Staatsanwaltschaft ist frostig. So kritisieren die Verteidiger nicht nur die Inhaftierung ihrer Mandanten an sich, sondern etwa auch den Tatvorwurf der Beihilfe zum Totschlag generell. Anwalt Felix Dimpfl, der die Verfassungsbeschwerde gemeinsam mit seiner Kollegin Donatella Angino formulierte, sagt, von seinem Mandanten, ein 17-Jähriger mit italienischer Staatsangehörigkeit, sei "keinerlei körperliche Auseinandersetzung" ausgegangen; "sein Verhalten war völlig passiv". Weder sei der Jugendliche an dem tödlichen Schlag beteiligt gewesen, noch habe er den Begleiter des 49-jährigen Feuerwehrmannes attackiert. Der Freund des 49-Jährigen wurde ebenfalls angegriffen und verletzt – er erlitt unter anderem einen Jochbeinbruch und eine Platzwunde am Kopf.

Bis das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung trifft, könnte es dauern. Erfolgreich sind nur 2,3 Prozent aller Verfassungsbeschwerden.

Lesen Sie auch: Anwälte üben nach Video von tödlicher Attacke Kritik an Haftbefehlen

Alle Artikel zur tödlichen Attacke am Königsplatz finden Sie hier.

In einer Folge unseres Podcasts erklärt Reporter Stefan Krog die Hintergründe der Tat am Königsplatz – und erzählt, wie Journalisten mit dem Fall umgehen. Den Podcast "Augsburg, meine Stadt" finden Sie auf Spotify, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier .

Themen folgen