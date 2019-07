00:32 Uhr

Anwohner dürfen wieder parken

Verwaltung ändert in Inningen die Regeln

In Inningen, in den Straßen Am Forellenbach und Dahlienweg, dürfen Anwohner nach Protesten wieder vor ihren Wohnhäusern parken. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, hat die Bauverwaltung den Gehweg in den Straßen neu beurteilt und jetzt als Seitenstreifen definiert. Damit dürfen parkende Autos wieder darauf stehen.

Die Anwohner hatten sich, wie berichtet, an Oberbürgermeister Kurt Gribl gewandt, weil im März der Ordnungsdienst massiv vor ihren Wohnhäusern kontrolliert und Strafzettel verteilt hatte.

Hintergrund waren wohl Beschwerden von Landwirten, die sich von den parkenden Autos behindert fühlten. Jahrzehntelang war es zuvor geduldet worden, dass die Fahrzeuge auf dem schmalen Gehweg standen.

Nach einem Ortstermin, bei dem auch der Gehweg vermessen wurde, entschied die Bauverwaltung zugunsten der parkenden Anwohner. Aus dem Gehweg wurde ein Seitenstreifen. Laut Baureferent Gerd Merkle ist der Gehweg auf fast der gesamten Länge unter einem Meter breit und damit für Fußgänger zu schmal.

Auch die Bauweise ließ den Schluss zu, dass er beim Bau in den 70er-Jahren als Seitenstreifen geplant worden sei. Sofern die Autofahrer einen Abstand von 3,05 zum Rand einhalten, dürfen sie jetzt den Seitenstreifen zum Parken nutzen. Neue Schilder sind dafür laut Merk-le nicht nötig. (att)

