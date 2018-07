21:44 Uhr

Anwohner evakuiert: Entschärfung der Fliegerbombe läuft

Bei Bauarbeiten in der Herrenbachstraße in Augsburg ist am Samstag eine Fliegerbombe entdeckt worden. Mehr als tausend Anwohner müssen ihre Häuser verlassen.

In der Herrenbachstraße in Augsburg ist am Samstag bei Bauarbeiten eine amerikanische Fliegerbombe gefunden worden. Ein Sprengmeister hat gegen 23 Uhr damit begonnen, sie zu entschärfen. Länger sollte damit nicht gewartet werden, da die 225-Kilo-Bombe freiliegt und die Hitze dadurch ein Risiko ist.

Die Polizei hatte zuvor mehrere Stunden einen Umkreis von 300 Metern evakuiert. Über tausend Anwohner sind betroffen. Auch die Kleingartenanlage und ein Heim der Arbeiterwohlfahrt für betreutes Wohnen mussten geräumt werden. Stadt hat dazu eine allgemeine Info-Hotline eingerichtet: 0821 / 324 4444.

Das betroffene Gebiet ist abgesperrt und auch für Anwohner unzugänglich. Polizisten leiten den Verkehr in dem Bereich um. Außerdem wurde der Betrieb der Buslinien 33 und 36 bis auf Weiteres eingestellt, wie die Stadt mitteilt. Insgesamt sind rund 450 Einsatzkräfte vor Ort.

Evakuierung: Anwohner sollen ihre Wohnungen verlassen

Die Polizei rief betroffene Anwohner dazu auf, eigenständig ihre Häuser zu verlassen und bei Freunden oder Verwandten zu bleiben. Die Einsatzkräfte liefen aber auch die Gebäude ab und klingelten. Oberbürgermeister Kurt Gribl und Ordnungsreferent Dirk Wurm sind vor Ort und sprechen mit den Anwohnern.

Es sind mehrere Notunterkünfte eingerichtet, die von Hunderten Anwohnern genutzt werden:

die Theater-Interimsspielstätte im Martinipark

der BRK-Standort an der Berliner Allee

das DLRG-Gebäude in der Friedberger Straße.

In der Augsburger Herrenbachstraße wurde am Samstag eine Fliegerbombe gefunden. Dieses kurze Video zeigt die Einsatzkräfte vor Ort. Video: Peter Fastl

Die Evakuierung lief bis etwa 23 Uhr. Die Entschärfung soll bis Mitternacht abgeschlossen sein. Wie die Polizei mitteilt, fällt wegen des Einsatzes das Feuerwerk zum Straßenkünstlerfestival La Strada auf dem Rathausplatz aus. Die Bevölkerung solle nicht beunruhigt werden.

Weihnachten 2016 sorgte Fliegerbombe für Ausnahmezustand in Augsburg

Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg werden in Augsburg immer wieder gefunden. An Weihnachten 2016 mussten rund 54.000 Menschen ihre Wohnungen in Augsburg verlassen, weil eine 1,8 Tonnen schwere Fliegerbombe in der Innenstadt entschärft werden musste. Es war die zweitgrößte Evakuierung einer Stadt in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Wie viele nicht detonierte Bomben noch immer in Augsburg unter der Erde schlummern, ist unklar.

Hinweis: Dieser Bericht wird laufend weiter von uns aktualisiert.

