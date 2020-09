24.09.2020

Anwohner hält mutmaßliche Graffiti-Sprayer in Göggingen fest

Ein Mann beobachtet zwei Sprayer in Augsburg-Göggingen beim Besprühen einer Hauswand. Und kann die beiden offenbar festhalten, bis die Polizei eintrifft.

Von seinem Wohnort aus hat ein 51 Jahre alter Augsburger am Mittwochabend zwei Sprayer beim Besprühen einer Mauer im Bereich der Gustav-Stresemann-Straße beobachtet.

Graffiti-Sprayer in Göggingen festgehalten

Nach Auskunft der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 20.45 Uhr. Als der 51-Jährige die Frau und den Mann, beide 20 Jahre alt, ansprach und festhielt, gerieten die drei bis zum Eintreffen der Polizeistreife in ein Gerangel, so die Polizei. "Der aufmerksame Nachbar konnte schließlich beide Tatverdächtigen an die Polizei übergeben", heißt es weiter.

Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Um Zeugenhinweise bittet die Polizei unter Tel. 0821/323-2710. (jaka)

