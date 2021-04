vor 35 Min.

Anwohner sauer: Stadt will abkassieren - für Baustelle von vor 20 Jahren

Plus Anwohner in Lechhausen sollen für die Erschließung eine Straße zahlen, die teils 20 Jahre zurückliegt und noch immer nicht fertig ist. Hängt das mit einem Stichtag zusammen?

Von Fridtjof Atterdal

Eigentlich sollten Eigenheimbesitzer vor Forderungen von Kommunen, die sie für die Sanierung oder den Ausbau von Gemeindestraßen zur Kasse bitten wollen, sicher sein. Seit dem 1. Januar 2018 dürfen Städte und Gemeinden in Bayern keine Straßenbaubeiträge mehr verlangen. Allerdings gibt es Übergangsregelungen für frühere Baumaßnahmen, die jetzt offenbar auslaufen. Ein solcher Stichtag war der 1. April dieses Jahres, wie mehrere Eigentümer an der Kurt-Schumacher-Straße in Augsburg erfahren mussten. Ihnen flatterte eine Zahlungsaufforderung für eine Straßensanierung ins Haus, die teilweise bereits 20 Jahre zurückliegt - und zu einem Teil immer noch nicht beendet ist.

Themen folgen