Anwohner verhindert bei Wohnungsbrand in Kriegshaber Schlimmeres

In einem Gebäude an der Tunnelstraße im Augsburger Stadtteil Kriegshaber fing Kleidung auf dem Küchenherd Feuer, während die beiden Bewohner schliefen.

Bei einem Wohnungsbrand in Kriegshaber konnte ein Anwohner durch sein rasches Eingreifen wohl Schlimmeres verhindern. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr in einem Gebäude an der Tunnelstraße zu einem Küchenbrand. Die Bewohner waren offenbar eingeschlafen.

Sie hatten eine Herdplatte nicht ausgeschaltet, auf der Kleidung und Kunststoffgegenstände lagen, die Feuer fingen, so die Polizei. Ein Anwohner habe den Brand jedoch bemerkt und mit Wasser gelöscht. Der bislang noch unbekannte Ersthelfer habe somit höchstwahrscheinlich einen größeren Schaden verhindern können, heißt es im Polizeibericht.

Wohnung in Kriegshaber ist nach Brand unbewohnbar

Die Feuerwehr übernahm die abschließenden Löscharbeiten. Nach Angaben der Einsatzkräfte ist die Wohnung in nächster Zeit nicht mehr bewohnbar. Beide Bewohner seien erheblich alkoholisiert gewesen. Sie wurden zur Beobachtung ins Uniklinikum gebracht. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Anwohner (insbesondere der Ersthelfer), die den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (eva)