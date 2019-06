vor 20 Min.

Apotheken-Notdienst, Ärzte, Notaufnahme am Wochenende in Augsburg und Umland

Apotheken-Notdienst in Augsburg und Umgebung, aber auch Ärzte und Notaufnahmen: Hier bekommen Sie eine Übersicht inklusive Telefonnummer-Angaben.

Apotheken-Notdienst, Ärzte, Notaufnahme heute am Wochenende in Augsburg und Umgebung mit Telefonnummer und Adresse: Hier bekommen Sie am Samstag (22. Juni 2019) und Sonntag (23. Juni) Hilfe.

Sie suchen einen Apotheken-Notdienst oder einen Arzt in Augsburg und Umgebung am aktuellen Wochenende? Bei uns bekommen Sie eine Übersicht darüber, wo Sie heute am Samstag, 22. Juni 2019, und Sonntag, 23. Juni, Hilfe bekommen - jeweils mit Telefonnummer und Adresse.

Beim Apotheken-Notdienst in Augsburg gibt es mehrere Anlaufstellen. Bei medizinischen Notfällen helfen der Bereitschaftsdienst der Ärzte und die Notaufnahmen. Es gibt am Wochenende außerdem einen Zahnarzt-Notdienst. Hier die Übersicht.

Apotheken-Notdienst in Augsburg, Königsbrunn, Neusäß, Gersthofen heute am Wochenende

Augsburg

Bavaria-Apotheke, Neuburger Straße 11, Fr 8.30 bis Sa 8.30 Uhr, 08 21/71 51 21.

Linden-Apotheke, Stadtberger Str. 4 1/2, Fr 8.30 bis Sa 8.30 Uhr, 08 21/52 41 52.

Theresien-Apotheke, Gögginger Straße 38, Fr 8.30 bis Sa 8.30 Uhr, 08 21/57 73 82.

Brücken-Apotheke, Friedberger Str. 132 1/2, Sa 8.30 - So 8.30 h, 08 21/6 23 29.

Kristall-Apotheke, Bahnhofstraße 19, Sa 8.30 bis So 8.30 Uhr, 08 21/50 26 30.

Hofacker-Apotheke, Hofackerstraße 19, Sa 8.30 bis So 8.30 Uhr, 08 21/88 34 38.

Hofapotheke St. Afra, Hoher Weg 11, So 8.30 bis Mo 8.30 Uhr, 08 21/34 34 70.

Löwen-Apotheke, Gögginger Straße 41, So 8.30 bis Mo 8.30 Uhr, 08 21/57 52 90.

Zugspitz Apotheke, Karwendelstraße 62, So 8.30 bis Mo 8.30 Uhr, 08 21/6 10 04.

Umland

Königsbrunn, Ludwigs-Apotheke, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 72, Fr 8 bis Sa 8 Uhr, 0 82 31/78 08.

Neusäß, St. Ägidius-Apotheke, Hauptstraße 13, Sa 8.30 bis So 8.30 Uhr, 08 21/46 10 94.

Gersthofen, Europa-Apotheke, Bahnhofstraße 13, So 8.30 bis Mo 8.30 Uhr, 08 21/47 11 50.

Ärzte-Notdienst am Samstag und Sonntag: Telefonnummer für einen Arzt in Augsburg und Region

KVB-Bereitschaftspraxis am Klinikum Augsburg, Stenglinstraße 2, Montag, Dienstag, Donnerstag 18 bis 22 Uhr, Mittwoch u. Freitag 13 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag u. Feiertage 8 bis 22 Uhr.

KVB-Bereitschaftspraxis am Vincentinum, Franziskanergasse 12, Allgemeinärztlich/Internistisch; Orthopädisch/Chirurgisch und Kinderarzt: Mittwoch 14 bis 21 Uhr, Freitag 18 bis 21 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 9 bis 21 Uhr.

Bereitschaftsärztlicher Hausbesuchsdienst u. fachärztlicher Bereitschaftsdienst (HNO, Augen, Frauenärzte) zu sprechstundenfreien Zeiten Tel. 116117 (ohne Vorwahl, kostenlos). – Werktags ärztliche Versorgung durch den Hausarzt.

KVB-Bereitschaftspraxis Wertachklinik Bobingen, Wertachstraße 55, Allgemeinärztliche Versorgung: Mittwoch 17 bis 21 Uhr, Freitag 14 bis 21 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 9 bis 21 Uhr.

24-Stunden-Notaufnahme in Augsburg und Umgebung: Telefonnummer-Übersicht am Wochenende

Uniklinik Augsburg, Stenglinstraße 2, Zentrale Notaufnahme, Telefon 0821/400-2480.

Kinderklinik Augsburg/Mutter-Kind-Zentrum Schwaben, Stenglinstraße 2, Notaufnahme Kinderklinik, Telefon 0821/400-02; Notaufnahme Kreißsaal, Tel. 0821/400-9280.

Klinikum Augsburg Süd, Sauerbruchstraße 6, für HNO und Haut, Telefon 0821/400-7261; Notruf für Allergiker, Telefon 0821/400-7450.

Hessing-Klinik (Orthopädie), Hessingstr. 17, Telefon 0821/909-0 (geänderte Öffnungszeit der Notfallambulanz am 15. und 16. Juni, 7-15 Uhr).

Josefinum, Kapellenstraße 30, Ambulanz Kinderklinik Telefon 0821/2412-0; Notaufnahme Frauenklinik (Kreißsaal) Telefon 0821/2412-283.

Krankenhaus Aichach, Krankenhausstraße 11, Telefon 08251/909-0.

Krankenhaus Bobingen, Wertachstraße 55, Telefon 08234/81-1.

Krankenhaus Friedberg, Herrgottsruhstraße 3, Telefon 0821/600-40.

Kreiskrankenhaus Schrobenhausen, Högenauer Weg 5, Tel. 08252/940.

Krankenhaus Schwabmünchen, Weidenhartstraße 35, Tel. 08232/508-0.

Zahnarzt-Notdienst: Bereitschaft heute in Augsburg, Königsbrunn, Neusäß (22. Juni und 23. Juni 2019)

Notdienst am Samstag und Sonntag von 10 bis 12 und von 18 bis 19 Uhr:

Augsburg, Dr. Ludwig Suchan, Maximilianstraße 12, Telefon 0821/519393.

Königsbrunn, Dr. Hans-Peter Stein, Marktstraße 1, Telefon 08231/2269.

Neusäß, Dr. Rüdiger Suraschek, Hauptstraße 13, Telefon 0821/468041.

Zahnkliniken

Amedis, City-Galerie (Bürohaus), Willy-Brandt-Platz 1, von 9 bis 18 Uhr, Telefon 0821/5089377.

Ars Dentalis, Hermanstraße 15, von 10 bis 17 Uhr, Telefon 0821/207583.

Jona – Zentrum für Kinder- und Jugendzahnheilkunde, Josefine Nagy, Bahnhofstraße 7. Kinderzahnärztlicher Notdienst Samstag von 10 bis 18 Uhr, Telefon 0821/4484770.

Allgemeine Notruf-Telefonnummer-Übersicht: Polizei, Feuerwehr, Gift, Gas und mehr

Polizeinotruf: Telefon 110; zentrale Rufnummer für alle Dienststellen: Telefon 0821/323-0.

Feuerwehr/Rettungsdienst: Tel. 112. Für Menschen mit Verständigungsproblemen: Fax 112.

Gefahren-Info der Feuerwehr: Telefon 0821/324-2222.

Giftnotruf: 089/19240 (rund um die Uhr).

Aids-Beratung u. Möglichkeit zum HIV-Test (auf Wunsch anonym): Gesundheitsamt der Stadt Augsburg, 0821/ 324-20 51. – Augsburger Aids-Hilfe: Anonyme Beratung, 0821/19411, Büro 0821/259269-0. – Anonyme Aids-Beratung und HIV-Test beim Staatlichen Gesundheitsamt Augsb., 0821/3102-2108. – Zentrum für Aids-Arbeit Schwaben: 0821/158081 (anonyme Beratung).

Bürgerinformation: Telefon 0821/ 324-9411.

Drogenambulanz d. Bezirkskrankenhauses Augsburg, Holbeinstraße 9: Mo-Fr 8-12 Uhr, Telefon 0821/4803-4500.

Erdgas Schwaben, Entstörungsdienst: Telefon 0800/1828384.

Frauenhaus: Schutz und Hilfe für Frauen und deren Kinder, die aus gewaltgeprägten Lebensverhältnissen kommen: Telefon 0821/2290-099.

Hilfeverbund gegen Gewalt, Anlaufstelle für Kinderschutz, Volkhartstraße 2, für bedrohte, geschlagene oder sexuell belästigte Kinder und Jugendliche, Telefon 0821/45540621; – Anlaufstelle via, Wege aus der Gewalt, Karlstraße 5, für Betroffene von häuslicher u. sexualisierter Gewalt, 9.30-12 Uhr, 0821/6502670.

Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen: Gesundheitsamt, Tel. 0821/ 324-20 16.

Lechwerke Verteilnetz, 24-Std.-Störungs-Hotline 0800/5396380.

Telefonseelsorge (ökumenisch): Telefon 0800/111 0111 oder 1110222.

Overeaters-Anonymous (Anonyme Esssüchtige): Tel. 0821/24888887.

Stadtwerke: Stromversorgung Telefon 0821/6500-6600; Erdgas 6500- 5500; Fernwärme 6500-5555; Wasser 6500-6655.

Weißer Ring – Hilfe für Kriminalitätsopfer: Telefon 0151/55164752.

Wildwasser, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen, Telefon 08 21/1544 44.

Alle Angaben ohne Gewähr.

