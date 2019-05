31.05.2019

Appetit auf schwarzes Eis oder Insekten?

Das bayerische Reinheitsgebot wird beim Bierfestival am Gasthof Settele in Haun-stetten gefeiert. Hier stoßen die „Königstreuen“ an.

Beim 7. Schmeckfestival in Göggingen werden 30000 Besucher erwartet. Zu den Neuheiten zählen auch Hanfkekse. Für die Durstigen war in Haunstetten etwas geboten

Von Oliver Wolff

Wie schmecken eigentlich Seitanwurst oder gebratene Insekten? Diese und andere kulinarische Besonderheiten können Besucher beim „Schmeckfestival“ auf dem Gögginger Festplatz probieren. Das Festival geht bis zum Sonntag. Veranstalter Samer Salameh sagt: „Wir haben insgesamt 40 Stände und einige Neuheiten.“ So findet zum ersten Mal ein Songcontest statt, das Finale steigt am Samstag. Salameh rät zur Anfahrt mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Eines der Neuheiten ist der Stand von Robert Majetic, Geschäftsführer des Hanfladens in der Viktoriastraße. „Hanf schmeckt wie grüner Tee, hat aber auch einen Eigengeschmack.“ Majetic bietet Salze, Cookies, Müsli und sogar Zahnpasta anteilig mit Hanf an. Die Neugier bei den Festivalbesuchern sei überraschend groß, auch wenn Hanf bei der breiten Masse noch als exotisch angesehen werde. „Ich höre ganz oft die Frage, ob man von meinen Keksen high wird.“ Alles sei aus zertifiziertem Nutzhanf, dessen Wirkung wurde herausgezüchtet. „Wir haben Lieferanten aus ganz Europa.“ In anderen Ländern sei man bereits viel aufgeschlossener, so Majetic.

Aufgeschlossen gegenüber Neuem sollte man auch beim nächsten Stand sein: Stan van Triest aus Holland verkauft gebratene Insekten – Mehlwürmer, Buffalowürmer und Heuschrecken. Der Insektenmix soll leicht nach Chips und Erdnüssen schmecken und wird mit Zitrone und Salz serviert. „Viele Kunden müssen sich erst einmal überwinden, sind dann aber von dem Geschmack begeistert“, sagt van Triest. Seine Insekten werden in den Niederlanden gezüchtet.

Wie wäre es zum Nachtisch mit einem schwarzen Softeis? Der Mainzer Dennis Goltz stellt ebenfalls zum ersten Mal in Augsburg aus. Er habe viel herumexperimentiert, erzählt der Eisverkäufer. Zuerst mit normaler Lebensmittelfarbe, da sei das Eis lediglich grau geworden. Mit Tintenfischfarbe habe das Eis nach Fisch geschmeckt. Letztendlich hat Goltz seine Erfolgsrezeptur mit Aktivkohle gefunden. „Es ist im Grunde wie die Filter im Aquarium, nur ganz fein gemahlen.“ Goltz hat das Vorbild zum ersten Mal in den USA gesehen, seinen Ursprung soll das schwarze Eis jedoch in Südkorea haben.

Ein Besucher aus Diedorf schlendert von Stand zu Stand und sammelt Eindrücke. „Ich bin neugierig, welche Spezialitäten es gibt.“ Er achte besonders auf die regionale Herkunft der Produkte. Beim Stand „Schwabenbüffel“ ist er fündig geworden. Hier gibt es gezupften Wasserbüffel in einer Dinkelsemmel. Das Fleisch stammt aus Martina Gorbs Betrieb in Allmannshofen. „Es schmeckt wie normales Rindfleisch, nur mit leichtem Wildgeschmack“, sagt die Verkäuferin.

Zeitgleich mit dem Beginn des „Schmeckfestivals“ fand am Donnerstag das „Bierfestival“ beim Gasthof Settele in Haunstetten statt. Martina Bischoff, die Schwester des Wirts, sagt: „Wir feiern die bayerische Braukultur mit drei Augsburger Brauereien. Das machen wir seit 14 Jahren jeden Vatertag.“ Mit dabei waren auch die „Königstreuen“, ein Verein mit 140 Mitgliedern. „Wir verehren das Vermächtnis König Ludwigs“, sagt Günther Schön und setzt den Bierkrug an.

Das „Schmeckfestival“ findet auf dem Gögginger Festplatz statt: Freitag und Samstag von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr.

