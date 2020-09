vor 49 Min.

Arbeiter steckt nach Unfall in Baustahlgitter fest

Ein schmerzhafter Unfall mit Folgen hat sich auf einer Baustelle im Antonsviertel ereignet.

Ein Bauarbeiter ist am Donnerstag kurz vor 15 Uhr auf einer Baustelle in der Windprechtstraße im Antonsviertel verunglückt. Nach Angaben der Polizei stieg der 37-Jährige über ein ordnungsgemäß aufgebautes Gerüst drei Stockwerke nach oben. Zuletzt kletterte er allerdings über ein Geländer, rutschte dabei aus und fiel in ein verbautes Steckeisen.

Kollegen eilten ihm zu Hilfe. Sie flexten das Baustahlgitter bis zum Eintreffen des Notarztes ab. Mit dem im Arm steckenden Endstück wurde der Arbeiter in die Uniklinik eingeliefert. Vorsorglich wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. (ina)

