18:41 Uhr

Arbeitsmarkt in Augsburg: Wo es noch freie Lehrstellen gibt

Die Arbeitslosigkeit in der Region steigt im August leicht – dies ist aber saisonüblich. Wer zum neuen Ausbildungsjahr noch keine Stelle hat, muss nicht verzweifeln.

Von Michael Hörmann

Das neue Ausbildungsjahr läuft. Wer jetzt noch keine Lehrstelle gefunden hat, muss dennoch nicht verzweifeln. Es gibt noch nicht besetzte Lehrstellen. Dies wurde am Donnerstag bei der Präsentation der Arbeitsmarktzahlen für die Wirtschaftsregion Augsburg betont. Die Agentur für Arbeit führt Statistik über Ausbildungsplätze, wobei nicht jede Lehrstelle generell über die Arbeitsagentur läuft.

Ende August waren 624 Bewerber, die sich bei der Agentur gemeldet haben, ohne Lehrstelle. Dem steht ein Angebot von 1439 nicht besetzten Stellen gegenüber. Aus der Statistik geht ferner hervor, dass seit Oktober 2018 insgesamt 4772 Lehrstellen von den heimischen Unternehmen gemeldet wurden. Das sind 159 mehr als im Vorjahreszeitraum. Für eine Ausbildung interessierten sich 3720 junge Menschen, diese Zahl sank um 181 Personen.

Arbeitsmarkt in Augsburg: Viele Lehrstellen sind noch frei

Die meisten Lehrstellen wurden im Einzelhandel gemeldet. 289 Stellen für Kaufleute hat die Arbeitsagentur registriert, gefolgt von Kaufleuten im Büromanagement (208) und Verkäufern (198). Die meisten Bewerber (272) wollten Kaufmann oder Kauffrau im Büromanagement werden. Bei freien Lehrstellen steht der Einzelhandelskaufmann mit 113 Angeboten gleichauf mit Verkäufern, die noch gesucht werden.

Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg, gab zudem eine Einschätzung zur regionalen Arbeitsmarktentwicklung: „Der Arbeitsmarkt zeigt sich im August nach wie vor robust. Die konjunkturelle Schwächephase hinterlässt aber am Arbeitsmarkt leichte Spuren.“ Im August setze sich saisonüblich der Anstieg der Zahl der Arbeitslosen fort. Im Vergleich zum Vormonat gibt es 1298 Arbeitslose mehr, wobei 44 Prozent davon auf Menschen unter 25 Jahren entfallen. Die Statistik erfasst insgesamt knapp 14200 Arbeitslose in der Region. Die Quote liegt bei 3,7 Prozent. Im Wirtschaftsraum ist die Nachfrage nach Fachkräften trotz einem Rückgang zum Vorjahr weiterhin hoch. 6024 offene Stellen sind gemeldet. Das entspricht einem Minus zum Vorjahr von 227 (3,6 Prozent) und einem Plus zum Vormonat von 54 Stellen (0,9 Prozent). 16 Betriebe befinden sich in Kurzarbeit (Vormonat 15). Die Zahl der betroffenen Arbeitnehmer ist auf 164 Personen gesunken.

Stadt Augsburg: Die Quote liegt im August bei 5,2 Prozent.

Kreis Augsburg: Die Quote liegt bei 2,6 Prozent.

Kreis Aichach-Friedberg: Die Quote steht bei 2,3 Prozent.

