Arbeitsmarkt stagniert

Es gibt im Mai mehr Arbeitslose, aber auch mehr offene Stellen. Ein Phänomen, das schnell erklärt ist

Von Andrea Wenzel

Erstmals seit Langem bewegen sich die Arbeitslosenzahlen, die die Agentur für Arbeit Augsburg monatlich veröffentlicht, nicht nach unten. Statistisch betrachtet waren im Mai sogar 59 Menschen mehr arbeitslos als im April und im Vergleich zum Vorjahresmonat sind es 2,8 Prozent mehr Menschen, die im Mai ohne Beschäftigung waren.

„Dies dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass in diesem Berichtsmonat mehr Feiertage lagen als im Jahr zuvor“, kommentiert Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg. Das soll keine Ausrede für einen Negativtrend sein, denn insgesamt ist die Agentur-Chefin mit der Entwicklung in ihrem Bezirk, – der neben der Stadt Augsburg auch die beiden Landkreise umfasst, – zufrieden.

Viele Arbeitslose sind schwer vermittelbar

Die 6091 als offen gemeldeten Stellen bedeuten nämlich ein Plus gegenüber dem Vorjahresmonat von 2,2 Prozent. Und die Nachfrage nach Fachkräften ist nach wie vor hoch, sagt die Arbeitsmarktexpertin. Damit zeichnet sich in diesem Monat jedoch ein vermeintlicher Widerspruch ab. Mehr Arbeitslose und gleichzeitig ein Plus an offenen Stellen? Wie geht das zusammen? Die Erklärung ist einfach, weiß Koller-Knedlik. Weil viele der aktuell 12749 Arbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, sind sie schwerer vermittelbar, der Bedarf an Fachkräften kann somit nicht gedeckt werden. Die rund 2,2 Prozent mehr Gesuche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum können daher schwerer besetzt werden, Stellen blieben länger vakant.

Finanzielle Hilfen für Arbeitgeber

Um dem Dilemma gerecht zu werden, hofft Elsa Koller-Knedlik auf das neue Qualifizierungschancengesetz. Arbeitgeber können für die Weiterbildung ihrer Beschäftigten finanzielle Hilfen von der Agentur für Arbeit erhalten und sich so für zukünftige Anforderungen besser aufstellen.

