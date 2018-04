vor 48 Min.

Armin Rieger diskutiert bei Maischberger heute über Pflege

Der Augsburger Armin Rieger ist heute in der Talkshow "Maischberger" zu Gast. Er diskutiert unter anderem mit Gesundheitsminister Jens Spahn über Pflege.

Armin Rieger, Autor aus Augsburg, diskutiert am Mittwoch, 18. April, in der TV-Talksendung "Maischberger" zum Thema: "Die große Überforderung: Wie lösen wir den Pflegenotstand?" Rieger freut sich auf die Konfrontation mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Die ARD-Sendung beginnt um 23.30 Uhr.

Der Augsburger Autor zählt zu den bekanntesten Mahnern, die Missstände in der Pflege anprangern. In seinem Buch „Der Pflege-Aufstand – Ein Heimleiter entlarvt unser krankes System“ hat Armin Rieger kein Blatt vor den Mund genommen. In dem Spiegel-Bestseller schrieb er seine Meinung zum Personalschlüssel in Pflegeeinrichtungen, Pflege-TÜV oder vorgeschriebenen Dokumentationen nieder. Er berichtete darin auch aus dem Augsburger Pflegeheim „Haus Marie“, das der ehemalige Polizeibeamte und Immobilienmakler die vergangenen 20 Jahre als Geschäftsführer und Einrichtungsleiter begleitete. Doch dort ist er im Februar ausgestiegen.

"Das gesamte Pflegesystem in Deutschland ist ein Skandal", sagt Armin Rieger. Der "Pflege-Rebell" (Die Zeit) ist überzeugt, dass die Grundrechte von Pflegebedürftigen in vielen deutschen Einrichtungen mit Füßen getreten würden. Denn Profit sei oft wichtiger als das Wohl der Bewohner. Rieger bringt es auf die einfache Formel: „Gute Pflege ist gleich wenig Gewinn. Schlechte Pflege ist gleich viel Gewinn.“

Das sind die Gäste heute bei "Maischberger"

Neben Armin Rieger und Jens Spahn sind in der Sendung Maischberger zu Gast:

Cindy Berger: Die Schlagersängerin pflegte ihre Mutter und sagt: "Ich sorge dafür, dass alte Leute nicht ins Heim müssen." Die Sängerin ("Cindy & Bert") kümmert sich für die Berliner Organisation "Careship" um hilfsbedürftige Senioren.

Sandro Plett: Der 27-Jährige arbeitet seit 2013 als Altenpfleger. Nachts sei seinen Erfahrungen nach in manchen Pflegeheimen nur eine Fachkraft für 60 oder mehr Bewohner zuständig – ein Zustand, den Plett "grob fahrlässig" nennt.

Susanne Hallermann: Sie pflegte über zehn Jahre ihre Großmutter, geriet in Hartz IV und berät in dem Verein "Wir pflegen" tausende Menschen mit ähnlichem Schicksal.

Thomas Greiner: Er ist Vertreter der Pflegeheimbetreiber weist die Vorwürfe zurück. Denn Missstände in Pflegeeinrichtungen seien Einzelfälle: "Es gibt in der Gesellschaft wenige Bereiche, die so engmaschig kontrolliert werden wie die Pflege." (AZ)

