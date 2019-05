06:01 Uhr

Asyl: Regierung muss zügig über Ankerzentrum informieren

In Kriegshaber ist eine Zweigstelle des Ankerzentrums Donauwörth.

Die große Asyl-Einrichtung in Donauwörth schließt Ende 2019. Ein anderer Standort in Schwaben wird gesucht. Ist es am Ende gar Augsburg?

Von Michael Hörmann

Die Unterbringung von Flüchtlingen ist ein Thema, das häufig emotional und kontrovers diskutiert wird. Wenn Bürger in Entscheidungsprozesse nicht eingebunden werden, ist der Protest gleich nochmals stärker. Knackpunkt ist dabei stets die Frage, in welchem Ort liegen Objekte, in denen Flüchtlinge leben sollen. Und: Je mehr Asylbewerber in einer Unterkunft untergebracht sind, desto größer sind Sorgen und Ängste von einem Teil der Bürger.

Das Ankerzentrum in Donauwörth mit mehreren hundert Flüchtlingen hat oft für negative Schlagzeilen gesorgt, was insbesondere im Verhalten einzelner Flüchtlinge begründet war. Die Mehrzahl verhielt sich korrekt. Dennoch gilt: Donauwörth ist wegen seiner Größe diejenige Asyl-Einrichtung in Schwaben, die die heftigsten Debatten rund um die Asylpolitik ausgelöst hat.

Es bleiben nur noch wenige Monate

Das Kapitel Donauwörth wird Ende 2019 beendet. Es bleiben nur noch wenige Monate bis zur Schließung. Die zuständige Regierung von Schwaben lässt sich nicht in die Karten blicken, welchen Standort sie als geeignet erachtet, der danach mehrere hundert Flüchtlinge aufnehmen soll. Da Augsburg bereits zwei Zweigstellen hat, ist es eher unwahrscheinlich, dass die Wahl für das große Ankerzentrum auf die schwäbische Bezirkshauptstadt fällt.

Dennoch ist die Regierung von Schwaben am Zug, Antworten zu liefern, welche Kommune betroffen ist. Wenn Informationen nicht fließen, wird die Akzeptanz noch schwerer zu finden sein. Die Asyl-Zweigstelle in Inningen ist bestes Beispiel. Selbst die Stadt Augsburg wurde im Vorjahr von dieser Standortentscheidung überrascht. Oberbürgermeister Kurt Gribl zeigte wenig Verständnis für das Agieren der Regierung von Schwaben, die im nachhinein den fehlenden Informationsfluss bedauert hat. Wenn es nun um den neuen Standort eines Ankerzentrums in Schwaben geht, müssen Informationen bald auf den Tisch. Die Regierung von Schwaben sollte aus dem damaligen Fehler ihre Lehren ziehen.

