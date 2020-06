13:11 Uhr

Attacke: Fußgänger rammt Polizisten aus vollem Lauf

Scheinbar aus heiterem Himmel hat ein 28-Jähriger am Samstagnachmittag einen Polizeibeamten angegriffen und am Schienbein verletzt.

Ein 28-Jähriger hat in Oberhausen zwei Polizeibeamte attackiert. Es ging um einen Unfall - mit dem der Angreifer eigentlich gar nichts zu tun hatte.

Scheinbar aus heiterem Himmel hat ein 28-Jähriger am Samstagnachmittag in Oberhausen einen Polizeibeamten angegriffen und am Schienbein verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Beamten zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Radler gerufen worden. Während der Sachverhaltsabklärung waren der Fahrer und die Beifahrerin eines schwarzen Audi, der Fahrradfahrer sowie Zeugen, die den Streit mitbekommen hatten, vor Ort und schilderten den Polizeibeamten den Vorfall. Plötzlich rannte ein Unbeteiligter bei Rot über eine Ampel auf die Polizisten zu.

Fußgänger missachtet in Oberhausen die Zufrufe von Polizisten

Die Zurufe eines der beiden Beamten, stehen zu bleiben und sich fernzuhalten, missachtete der Mann. Stattdessen versuchte der 28-Jährige, der offenbar mit der Beifahrerin im Audi bekannt war, zu dieser vorzudringen. Dabei stieß er einen der Polizeibeamten aus vollem Lauf frontal, sodass dieser kurz das Gleichgewicht verlor.

Was den Angreifer zur Tat veranlasst hat, ist unklar

Der 28-jährige Mann konnte nicht beruhigt werden und musste anschließend zu Boden gebracht und fixiert werden, um weitere Angriffe zu verhindern, heißt es im Polizeibericht. Dabei trat der Randalierer einen der Beamten mit dem Fuß und verpasste ihm am linken Schienbein eine Schürfwunde. Was den Mann zu dem Angriff bewogen hat, ist Anlass der Ermittlungen, die nun gegen ihn eingeleitet wurden, heißt es weiter. (att)

Lesen Sie auch:

Themen folgen