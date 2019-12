Attacke in Augsburg: Der Rechtsstaat ist standhaft

Es ist gut, dass sich die Justiz nicht von Emotionen und Stimmungen leiten lässt. Das ist kein Zeichen von Kuscheljustiz.

Unser Rechtsstaat muss sich dann beweisen, wenn es schwierig wird. Wenn der öffentliche Druck groß ist. Die Richter der Jugendkammer des Augsburger Landgerichts haben diesem Druck standgehalten.

Dass sie nun entschieden haben, sechs von sieben Beschuldigten im Fall der tödlichen Attacke vom Königsplatz freizulassen, ist kein Skandal, kein Zeichen von Kuscheljustiz – und auch keine Schwäche des Rechtsstaats. Die Richter haben, soweit derzeit bekannt, folgerichtig entschieden.

Attacke am Königsplatz: Ist die Staatsanwaltschaft zu massiv eingestiegen?

Es ändert nichts daran, dass der Tod des 49-jährigen Mannes furchtbar ist – und eine solche Tat nicht zu rechtfertigen. Es darf aber auch nicht sein, dass man allein deshalb eingesperrt wird, weil man dabei ist, wenn eine Straftat verübt wird.

Die Staatsanwaltschaft muss sich die Frage stellen lassen, ob sie in diesem Fall nicht zu massiv eingestiegen ist. Die Erfolgsmeldung, dass sieben Verdächtige in U-Haft sitzen, hatte nicht lange Bestand. Damit wurden aber in der Öffentlichkeit hohe Erwartungen geweckt, was die Bestrafung der mutmaßlichen Täter angeht. Werden diese Erwartungen am Ende nicht erfüllt, kann das dem Ansehen des Rechtsstaats nämlich sehr wohl schaden.

In einer Folge unseres Podcasts erklärt Reporter Stefan Krog die Hintergründe der Tat am Königsplatz – und erzählt, wie Journalisten mit dem Fall umgehen. Den Podcast "Augsburg, meine Stadt" finden Sie auf Spotify, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen