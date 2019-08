15:15 Uhr

Auch Polizisten staunten: Kompletter Sattelzug gestohlen

An der Autobahnraststätte Augsburg-Ost wurde nachts ein Sattelzug gestohlen, als der Fahrer mit dem Radl in der Stadt war.

Da staunten sogar die Polizisten: An der A8-Raststätte Augsburg-Ost wurde ein ganzer Sattelzug gestohlen. Er hatte wertvolle Ladung an Bord.

Zunächst etwas ungläubig waren die Beamten der Autobahnpolizei, als ihnen in der Nacht zum Donnerstag ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Litauen meldete, dass ihm sein kompletter Sattelzug gestohlen worden sei. Gemeinsam suchten sie mit dem ratlosen Brummifahrer schließlich das Areal der A8-Raststätte Augsburg-Ost nach dem Gespann mit weißer MAN-Zugmaschine mit polnischer Zulassung und grauem Auflieger mit litauischem Kennzeichen ab – ergebnislos.

Der Fahrer hatte, so berichtete die Polizei, ihn am Abend abgestellt und war gegen 21.15 Uhr mit dem Radl nach Augsburg in die Stadt gefahren. Als er etwa gegen 2:15 Uhr zurückkam, war sein Gefährt verschwunden. Eine Fahndung nach dem Lkw-Gespann verlief bislang negativ. Möglicherweise hatten es der oder die Diebe auf die Ladung des Sattelzuges abgesehen, die aus 23 Tonnen Kabeln bestand. Der Gesamtbeutewert beläuft sich laut Polizei auf einen sechsstelligen Betrag. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, die Ermittlungen hat die Kripo Augsburg übernommen: Telefon 0821/323-3810. (wer)

