Auch SPD will Mieter besser schützen

Sie fordern wie die Grünen eine Regelung

Der Erlass einer sogenannten Erhaltungssatzung, die Mieter in bestimmten Vierteln besser vor Verdrängung und Mieterhöhung schützt, fordert neben den Grünen auch die SPD. Am Montag brachten die Sozialdemokraten via Pressemitteilung die nördliche Jakobervorstadt und das Bismarckviertel ins Spiel. Die anstehende Sanierung der Jakobervorstadt berge auch die Gefahr, dass dort Mieten nach oben gehen. „Erhaltungssatzungen tragen zur Sicherung erschwinglichen Mietwohnraums sowie zum Schutz gewachsener Milieus und Bevölkerungsstrukturen in den Stadtvierteln bei“, so Fraktionschef Florian Freund. Schon bei der Sanierung des Textilviertels sei eine Folge der baulichen Aufwertung gewesen, dass günstige Mietwohnungen gekauft oder teuer saniert wurden, so Stefan Quarg, baupolitischer Sprecher. „Das hatte zur Folge, dass ein Großteil der angestammten Bevölkerung, die über Jahrzehnte dort wohnte, durch einkommensstärkere Haushalte verdrängt worden ist“, so Quarg.

Die Grünen hatten vergangene Woche ein Paket von Anträgen an die Stadt gestellt. Darin enthalten war auch die Forderung nach einer Erhaltungssatzung. SPD und Grüne kommen zusammen auf 20 Stimmen im Stadtrat. Wahrscheinlich ist, dass eine Erhaltungssatzung auch die Stimmen einiger weiterer Stadträte bekommen könnte. Die CSU (28 Stimmen) hat sich bisher nicht dazu geäußert, wie sie eine Erhaltungssatzung sieht.

Eine solche Milieuschutzsatzung soll verhindern, dass Mietwohnungen unkontrolliert an Investoren verkauft werden oder Mieten nach einer Modernisierung zu stark steigen. Auch Luxussanierungen sollen so erschwert werden. (skro)

