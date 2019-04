00:31 Uhr

Auch in den Ferien wird für Klimaschutz demonstriert

Ex-Boxweltmeisterin Tina Schüssler unterstützt die Jugendlichen der Fridays-for-Future-Bewegung. Am Freitag sang sie auf dem Rathausplatz.

Weshalb Sängerin Tina Schüssler die Schüler-Kundgebung auf dem Rathausplatz unterstützt

Von Miriam Zissler

Die Augsburger Schüler, die sich der Fridays-for-Future-Bewegung (Freitage für die Zukunft) angeschlossen haben, mussten in den vergangenen Monaten viel Kritik einstecken. Ihnen ginge es eher ums Schulschwänzen statt ums Klima, wurde ihnen vorgeworfen. Im Februar verlegten sie deshalb bereits eine Demonstration in den Nachmittag. Diesen Freitag versammelten sie sich erneut nachmittags auf dem Augsburger Rathausplatz – und das in den Ferien.

Über 200 Schüler und Solidarisierte waren der Aufforderung gefolgt und schlossen sich trotz Regens der Kundgebung an. Diesmal ging es nicht im Demonstrationszug durch die Stadt – die Versammlung blieb auf dem Platz vor dem Rathaus. „Das war eine spontane Aktion von uns. Auch andere Städte haben in den Ferien eine Demo abgehalten. Das machen wir auch, haben wir uns gedacht“, sagte Schülerin Emma vom Organisationsteam.

Unterstützung erhielten die Veranstalter von der einstigen Boxweltmeisterin Tina Schüssler. Seit sie vor einem Jahr die Boxhandschuhe aufgrund eines Bandscheibenvorfalls ablegen musste, treibt Schüssler ihre Karriere als Sängerin und Musikerin voran. Auf dem Rathausplatz sang sie einige Lieder und sorgte für Stimmung: „Wir haben nur die eine Welt. Dafür müssen wir Verantwortung übernehmen.“ Trotz Regenschauern blieben die Demonstranten vor Ort, fassten sich an den Händen und bildeten eine Menschenkette rund um den Platz. Reden wurden gehalten, Michael Jacksons „Heal the World“ dröhnte aus den Lautsprechern. Mitglieder der freien Theatergemeinschaft Bluespot Productions waren ebenfalls vor Ort. „Wir sind mit der ganzen Bürogemeinschaft da“, sagte Lisa Bühler. Sie hoffen, dass die Bewegung etwas bewirkt und leisteten selber im Kleinen ihren Beitrag. „Wir versuchen etwa, Plastikmüll zu vermeiden.“ Ihre Kollegin Rebecca Gebler forderte, dass Eltern ihre Kinder mehr unterstützen sollten, damit sie ebenfalls an den Demonstrationen teilnehmen können. „In meinem Alter gründen viele Freunde eine Familie oder haben bereits Kinder bekommen. Da geht es auch um ihre Zukunft und es geht um den Frieden“, betonte sie.

Tim Novak war für den Kreisjugendring Augsburg-Land vor Ort. In einem Wohnwagen konnten Jugendliche vor der Kamera sagen, was ihnen wichtig ist. „Daraus werden Video-Clips auf YouTube. Im September fahren wir nach Brüssel und konfrontieren die Politiker mit den Wünschen der Jugendlichen.“ Dass das in der Konsequenz nicht unbedingt etwas bewirken muss, hat Schülerin Aylin, 17, kürzlich erfahren. Sie nahm an der Jugendklimakonferenz von Schülern und Vertretern des Bayerischen Umweltministeriums teil. „Was dabei rauskam, war eher frustrierend.“

Deshalb werde die Bewegung auch weiterhin zu Schülerprotesten aufrufen. Am 24. Mai ist ein europaweiter Schulstreik geplant, an dem sich die Augsburger Gruppe mit Aktionen beteiligen will. „Wir machen weiter“, betonte Emma. Enttäuscht sei sie nicht über die Teilnahme von vergleichsweise wenig Demonstranten. „Klar wären mir 2000 lieber. Aber darum geht es gar nicht. Dieser Druck, immer mehr Schüler mobilisieren zu wollen, muss aufhören. Uns ist jeder Einzelne wichtig.“

