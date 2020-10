07:00 Uhr

Auf dem Augsburger Stadtmarkt beginnt der Tag, wenn es noch dunkel ist

Plus Wenn bei den meisten Menschen morgens der Wecker klingelt, hat für viele Händler des Augsburger Stadtmarktes der Arbeitstag längst begonnen. Ein Blick hinter die Kulissen.

Von Lara Reile

Um 5.30 Uhr sperrt Hans Cieslik die großen Metalltore des Stadtmarkts zur Annastraße hin auf. Dafür braucht er nur wenige geübte Handgriffe, schließlich macht er das schon seit 29 Jahren - Cieslik hat also fast ein Drittel der Stadtmarktgeschichte miterlebt. Abwechselnd mit seinen vier Kollegen sorgt er morgens für Ordnung auf dem Markt. Das bedeutet nicht nur aufschließen, sondern auch Hausmeistertätigkeiten wie Laub kehren oder Luftschächte reinigen. Seit Corona desinfiziert er Türklinken und Handläufe. Deshalb ist er heute bereits seit 5 Uhr unterwegs und eilt von der einen Ecke des Markts zur nächsten. “Ich muss die Tore alle rechtzeitig aufmachen, sonst warten die Leute”, erklärt er im Gehen.

Augsburger Stadtmarkt: Die Bäcker zählen zu den Frühaufstehern

Die Leute - das sind die Marktbeschicker, die gerade ihre Ware auf dem Markt anliefern, damit die Händler und Verkäufer sie einräumen können. Vor allem die Bäcker sind damit schon fleißig beschäftigt. Sie gehören zu den Frühaufstehern, denn in der Bäckergasse werden bereits um kurz vor 6 Uhr die ersten Rollläden an den Ständen hochgezogen.

Am frühen Morgen werden die Stände der Bäckergasse beschickt und die Regale mit frischer Ware bestückt. Bild: Bernd Hohlen

Alle sind am Um-, Auf- oder Ausräumen. Es klappert, wenn kistenweise Ware auf Wägelchen von den Rampen der Lieferwagen heruntergeschoben werden. Trotz der frühen Uhrzeit herrscht erstaunlich gute Stimmung. Ein Händler mag allerdings noch nicht plaudern. Dabei ist er sonst dafür bekannt, seine mediterranen Feinkostprodukte besonders enthusiastisch anzupreisen. "Ich brauche erst mal einen Kaffee, sonst geht hier gar nichts", grummelt er.

Maria Limmer in der Fleischhalle ist bereits gut gelaunt

Maria Limmer hat dagegen bereits blendende Laune, obwohl ihr Wecker bereits um 4.15 Uhr geklingelt hat. Sie ist heute Morgen die Erste in der Fleischhalle und bereitet ihren Stand gemeinsam mit einer Kollegin vor. 43 Jahre arbeitet sie schon hier, und seit neun Jahren gehört ihr der Laden Hyna Fleisch- und Wurstwaren am Eingang der Halle. „Er bedeutet Heimat für mich“, erklärt sie. Der Geschäftseinbruch während der Corona-Krise habe ihr schwer zu schaffen gemacht. „Normalerweise stehen die Stammkunden bis zur Eingangstür“, berichtet sie und deutet auf die fünf Meter entfernte Tür - „das war dann schon traurig, als es im Frühjahr nur noch ein paar Leute waren.“

Auch für Maria Limmer von Hyna Fleisch- und Wurstwaren in der Fleischhalle beginnt der Tag früh morgens. Bild: Bernd Hohlen

Inzwischen ist es 6.45 Uhr. Bei den Gastronomen stehen die Stühle zwar noch umgedreht auf den Tischen, die Obst und Gemüseauslagen sind aber bereits mit Äpfel, Tomaten und Karotten befüllt. So langsam können die ersten Kunden kommen, denn der Markt öffnet seine Tore um sieben Uhr für Besucher. Die erste Taube sitzt bereits am Brunnen und wartet auf Brezel- und Semmelkrümel, die sie abstauben kann.

Auf Augsburgs Stadtmarkt ist am Mittag viel los

Dafür hat sie mittags genügend Möglichkeiten, denn um 12 Uhr herrscht reger Betrieb auf dem Markt. Viele Kunden erledigen jetzt ihren Wocheneinkauf und suchen sich zwischen verschiedenen Obst- und Gemüseständen die besten Tomaten und Gurken aus. Außerdem kommen um diese Uhrzeit alle, die in der Innenstadt arbeiten und Hunger auf eine warme Mahlzeit in der Viktualien- oder Fleischhalle haben.

Dazu zählt auch Jochen Braun, der seit 15 Jahren hier unter der Woche mittag isst. Er lehnt am Stehtisch eines griechischen Imbisses in der Viktualienhalle und erklärt, was er an dem Angebot so schätzt: „Je nach Vorliebe kann man sich hier immer etwas anderes zum Essen suchen.“ Allerdings könnte der Stadtmarkt noch etwas gemütlicher werden und ein einladenderes Ambiente zum Verweilen bieten, fügt Braun hinzu.

So sieht es in der Viktualienhalle vor der Öffnung aus. Bild: Bernd Hohlen

Sehr gemütlich findet es dagegen Doris Wiedemann. Die Besitzerin des Ladens Destille meint, dass Augsburg für seinen Stadtmarkt beneidet werde, „weil er so zentral in der Innenstadt liegt und ein festes Areal hat“. Für sie ist der Markt ein „eigener Mikrokosmos in der Stadt“ mit eigener „Stadtmarktfamilie“.

Zum Mikrokosmos-Gefühl trägt vor allem bei, dass hier so viele verschiedene Waren aus unterschiedlichen Ländern auf engstem Raum angeboten werden. Sieht man die italienischen Kekse, den französischen Käse und die spanischen Oliven in den Auslagen, kommen direkt Erinnerungen an den letzten Urlaub auf.

Jede Tageszeit hat auf dem Stadtmarkt ihren eigenen Charakter

Wer noch ein Mittagessen haben will, muss sich jetzt beeilen. Denn ab 14 Uhr räumen die ersten Standbetreiber in der Viktualien- und Fleischhalle schon wieder zusammen, putzen und schmeißen die Spülmaschinen an. An den Lebensmittelständen kann man dagegen weiterhin einkaufen. Damit ist gerade auch Elisabeth Kolbe beschäftigt. Sie kommt seit 30 Jahren regelmäßig auf den Stadtmarkt. „Besonders mag ich das lokale Obst- und Gemüseangebot und die Frische der Ware“, erklärt Kolbe, während sie ihren Blick über Pilze, Kartoffeln und Tomaten schweifen lässt. Heute hat sie vorerst nur Wildkräuter und Gurken gekauft, aber morgen will sie wiederkommen und Kartoffeln und einige Saftorangen holen.

Gegen späteren Nachmittag wird es zwar an den Ständen etwas ruhiger, dafür treffen sich die Menschen nun in den vereinzelten Gastronomien. Sie trinken Kaffee oder Wein, ratschen miteinander. Jede Tageszeit hat auf dem Stadtmarkt ihren eigenen Charakter. Gegen 18 Uhr leert sich der Markt langsam. Nur noch vereinzelte Besucher stehen vor den Auslagen, bevor die Stände schließlich abbauen. Dann schließt der Stadtmarkt seine Tore - so lange, bis Cieslik oder einer seiner Kollegen sie am nächsten Morgen wieder aufsperrt und alles von vorne beginnt.

