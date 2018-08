09:50 Uhr

Auf dem Plärrer dreht sich ein 97 Jahre altes Riesenrad

Auf dem Herbstplärrer, der in drei Wochen beginnt, gibt es wieder einen historischen Bereich. Helmut Wiedemann bereitet die Premiere seiner „Doppelbock-Alm“ vor.

Von Jörg Heinzle

Vor vier Jahren war es eher eine Notlösung. Weil eine große Attraktion für den Herbstplärrer abgesagt hatte, musste eine knapp 4000 Quadratmeter große Fläche auf dem Festgelände gefüllt werden. Stadt und Schausteller stellten als Ersatz ein kleines historisches Volksfest auf die Beine – mit älteren Fahrgeschäften und einer Ausstellung zur Plärrergeschichte. Es wurde ein Erfolg. Nun kommt der historische Plärrer wieder. Dieses Mal wegen des 140. Jubiläums des Volksfests.

Wenn der Herbstplärrer in drei Wochen, am Freitag, 24. August, eröffnet wird, dann sollen auf dem historischen Teil des Festplatzes nach Informationen unserer Redaktion drei Attraktionen aus alten Zeiten stehen. Ein Hingucker wird die Gokart-Bahn „Monte Carlo“ sein. Kleine Rennautos mit Benzinmotor fahren hier über eine mit Holzbohlen ausgelegte Strecke. Im Jahr 1959 stand die mehrstöckige Bahn erstmals auf einem Volksfest.

Herbstplärrer 2018: Ein fast 100 Jahre altes Riesenrad

Nostalgische Gefühle soll bei den Besuchern auch ein Riesenrad wecken, das fast 100 Jahre alt ist. Mit der Größe der heutigen Räder kann es mit 17 Metern Höhe nicht ganz mithalten. Dafür ist es ein Holzriesenrad, das der Leipziger Karussellbauer Richard Ludwig im Jahr 1921 konstruiert und erbaut hat. Es befindet sich seit einigen Jahren im Besitz der Dillinger Schaustellerfamilie Hörmann. Seither hat das Traditions-Fahrgeschäft auch ein bayerisches Erscheinungsbild. Die Hörmanns ließen es unter anderem mit einem Porträt des Märchenkönigs Ludwig II. bemalen. Wirklich aus Holz besteht allerdings nur die Grundkonstruktion, das Rad selbst und auch die zwölf Gondeln sind aus Stahl. Es ist eines der letzten Riesenräder aus dieser Zeit, das heute noch auf Volksfesten steht.

Ein stolzes Alter hat auch das Fahrgeschäft „Walzerfahrt“. Das Karussell mit sich drehenden Gondeln ist seit dem Jahr 1936 im Einsatz. Schausteller Marco Walz aus Zwickau betreibt es. Er hat es mit viel Aufwand so gut in Schuss gehalten, dass dem Fahrgeschäft die mehr als 80 Jahre Volksfest-Geschichte nicht anzusehen sind. Der Nostalgie-Plärrer wird direkt am Haupteingang an der Langenmantelstraße zu finden sein. Dort, wo sonst oft kleine Achterbahnen wie die „Wilde Maus“ stehen. Zu dem historischen Teil des Volksfests wird auch eine Bühne gehören, auf dem abends Bands auftreten und Musik aus den 1950er und 1960er Jahren spielen.

Drittes Plärrer-Festzelt ist eine echte Holzhütte

Aufgebaut wird auch wieder ein Zelt mit einer Ausstellung zur Plärrer-Geschichte. Das Jubiläum „140 Jahre Plärrer“ feiern die Schausteller deshalb, weil das Volksfest erstmals 1878 an seinem heutigen Platz stattfand, auf dem Kleinen Exerzierplatz am nordwestlichen Rand der Innenstadt. Zuvor hatte es zwei Mal im Jahr eine sogenannte Vergnügungsdult nahe des Königsplatzes gegeben. Einzelne Volksfest gab es auch schon zuvor, auch auf dem heutigen Plärrergelände. Der Name Plärrer tauchte dann erstmals im Jahr 1879 auf, ein Jahr nach dem endgültigen Umzug des Festes aus der Innenstadt heraus. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Volksfest schließlich offiziell unter dem Namen Plärrer beworben.

Jenseits aller Tradition gibt es auch eine Neuheit beim Herbstplärrer. Erstmals steht als drittes Festzelt eine echte Holzhütte auf dem Plärrer. Helmut Wiedemann wird mit der „Doppelbock-Alm“ sein Plärrer-Debut feiern. In der zweistöckigen Hütte gibt es Platz für rund 550 Gäste. Der Aufbau hatte schon im Juni begonnen. Derzeit arbeitet das Team um den Festwirt auch noch am Biergarten. Dass in der Almhütte abends auch Party gefeiert soll, zeigt der Blick auf das Programm: Es gibt unter anderem Auftritte eines Doubles des Schlagerstars DJ Ötzi und des Mallorca-Discjockeys „Danny Malle“. "Kommentar

Termin Der Herbstplärrer beginnt am Freitag, 24. August. Die offizielle Eröffnung ist am Freitagabend um 18 Uhr im Schaller-Zelt. Gefeiert wird auf dem Platz an der Langenmantelstraße bis Sonntag, 9. September.

