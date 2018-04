vor 3 Min.

Auf der Ackermann-Brücke wird es ab Montag noch enger

In der Bürgermeister-Ackermann-Straße finden auf Höhe Wertachbrücke seit Ende März Bauarbeiten statt. Es gibt Staus. Ab kommenden Montag verschärft sich die Lage nochmals.

Von der Brücke kommend wird das Linksabbiegen in die Holzbachstraße für vier Tage nicht mehr möglich sein. Doch ein Ende der Staufalle ist in Sicht

In der Bürgermeister-Ackermann-Straße gehen die Bauarbeiten im Bereich der Wertachbrücke ab Montag in eine neue Phase: Von der Brücke kommend wird das Linksabbiegen in die Holzbachstraße nicht mehr möglich sein. Grund ist, dass die Stadt für die Bauarbeiten mehr Platz benötigt. Diese Einschränkung soll bis einschließlich kommenden Freitag dauern. Die Stadt wollte mit der Einschränkung warten, bis der Osterplärrer vorbei ist. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Bereits seit Ende März ist der Verkehr auf der Ackermann-Brücke stadteinwärts nur noch einspurig möglich. Grund ist, dass die Stadt noch Restarbeiten an dem im vergangenen November freigegebenen Brückenneubau zu erledigen hat. Die Verkehrseinschränkungen sollen noch in der kommenden Woche gelten. (skro)